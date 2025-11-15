Từ hôm nay 15-11, mưa lớn kéo dài tại Trung bộ

Một đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày sẽ tập trung ở Huế - Đà Nẵng và các tỉnh Trung bộ từ hôm nay đến 18-11.

Ảnh mây vệ tinh lúc 9 giờ ngày 15-11. Nguồn: Z.E

Sáng 15-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 16 đến 18-11, Nam bộ sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Tuy nhiên, vùng mưa lớn trong những ngày tới tập trung ở Trung bộ, chia nhiều giai đoạn. Cụ thể, trong ngày 15-11, mưa tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm).

Từ đêm 15 đến đêm 16-11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Cùng thời điểm này, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa 60-100mm, cục bộ trên 200mm. Trong khi khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 30-60mm, cục bộ trên 120mm.

Sau đó, từ ngày 17 đến hết đêm 18-11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa 200-450mm, cục bộ trên 550mm.

Sạt lở ở vùng núi

Cùng thời điểm, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa 100-250mm, cục bộ trên 350mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tổng lượng mưa cả đợt (từ hôm nay đến 18-11) tại khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: 300-600mm/đợt, cục bộ trên 800mm/đợt. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa: 150-350mm/đợt, cục bộ trên 500mm/đợt. Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đến Tây tỉnh Đắk Lắk: 70-150mm/đợt.

Từ ngày 19-11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Để chủ động ứng phó đợt mưa lớn này, trong các ngày 13 và 14-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia liên tục có công văn và công điện gửi các tỉnh nằm trong tâm điểm mưa lớn, đề nghị triển khai một số nhiệm vụ ứng phó, trong đó có một số nội dung như sơ tán người dân đến nơi an toàn, có thể cho học sinh nghỉ học, đề phòng sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn hồ đập, sẵn sàng “4 tại chỗ”…

PHÚC VĂN