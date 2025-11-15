Xã Hồ Tràm hỗ trợ người dân khắc phục ngập úng do mưa lớn và xả lũ

Hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể, tuy nhiên thiệt hại rất nặng nề.

Trước tình trạng thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa lớn và xả lũ hồ Sông Ray, Đảng ủy xã Hồ Tràm (TPHCM) đã chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống và khắc phục thiệt hại cho bà con nông dân vùng bị ảnh hưởng ở ấp Tân Rú.

Theo đó, xã đã huy động đoàn viên, thanh niên, hội nông dân, dân quân cùng với các phương tiện tổ chức di dời vật dụng gia đình của các hộ dân bị ngập đến nơi khô ráo; gia cố lại trại heo cho các hộ chăn nuôi.

Lực lượng chức năng xã Hồ Tràm hỗ trợ người dân ở khu vực ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm khắc phục ngập úng do mưa lớn và xả lũ Sông Ray. Ảnh: HỘI NÔNG DÂN XÃ

Ông Nguyễn Trọng Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Tràm cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn cộng với xả lũ Sông Ray nên từ ngày 12-11 đến nay, 46ha diện tích sản xuất của bà con nông dân ở ấp Tân Rú bị ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, có 200 gốc chanh, 150 gốc xoài (1ha); 450 gốc ổi (khoảng 4.500m2); 30ha lúa bị ngập úng hoàn toàn… Ngoài ra, nhiều diện tích khoai lang, nhãn, chuối, xoài, đu đủ gần vụ thu hoạch cũng bị mất trắng. 100 con gà và 100 con heo bị mắc kẹt trong các vùng ngập.

Hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể, tuy nhiên thiệt hại rất nặng nề.

Một diện tích lớn cây ăn trái của nông dân ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm bị hư hỏng do ngập nước. Ảnh: HỘI NÔNG DÂN XÃ

Mặc dù ảnh hưởng của việc xả lũ hồ Sông Ray đợt 2 chưa được khắc phục xong, nhưng Trung tâm Quản lý và khai thác các công trình thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) tiếp tục có thông báo về việc xả lũ hồ Sông Ray đợt 3. Theo trung tâm, hiện nay mực nước hồ Sông Ray đang ở mức 72,82m, gần đạt dung tích thiết kế (214,779/215,36 triệu m³). Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình; Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ đợt 3 dự kiến kéo dài trong 10 ngày từ 16 đến 26-11. Theo khuyến cáo, khi xả lũ, khu vực bờ trái sông Ray sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, ngập sâu.

Với thông báo trên, UBND xã Hồ Tràm đã yêu cầu địa phương thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin để người dân biết. Đặc biệt các hộ nuôi trồng thủy sản được khuyến cáo chủ động bảo vệ tài sản và không xuống sông đánh bắt trong thời gian xả lũ.

