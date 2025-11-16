Xã hội

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ đường Hồ Chí Minh qua Huế

Ngày 16-11, mưa như trút nước tại khu vực miền núi TP Huế khiến nhiều tuyến đường ở các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 bị ngập úng, nước chảy mạnh gây ách tắc giao thông.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 cho biết, mưa lớn khiến một số vị trí trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị đất, đá bồi lấp và ngập cục bộ. chính quyền địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng rào chắn và đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm. Đồng thời, cắt cử lực lượng và phương tiện hỗ trợ xử lý những vị trí không đi được.

Tại trung tâm TP Huế, nhiều người dân sống ở vùng thấp trũng thuộc các phường Vỹ Dạ, An Cựu đã đưa ô tô đến khu vực công viên trung tâm hành chính để cất xe. Đây là nơi cao ráo, không bị ngập lụt và được người dân thường xuyên chọn làm nơi để xe mỗi khi có dự báo mưa lớn.

z7229714476811_e852f80d4843a307ab8ecb276593c662.jpg
z7229714479112_fc1b715921224d40723fccff8eca4ff9.jpg
Cùng ngày, theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ 16 đến 19-11, tại TP Huế có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 450mm, vùng núi 300-600mm, có nơi vượt trên 800mm. Cường độ mưa mạnh nhất tập trung vào hai ngày 17 và 18-11.

VĂN THẮNG

Đường Hồ Chí Minh Vỹ Dạ Ngập úng Đá bồi Cắt cử Cục bộ Mưa lớn Cao ráo Rào chắn Báo động

