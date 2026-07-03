Tự hào sống và cống hiến cho thành phố

Chia sẻ của hai đại diện thuộc hai thế hệ khác nhau cùng gắn bó, cống hiến và đồng hành với sự phát triển của TPHCM tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều cảm xúc.

Khó khăn là để tìm cách vượt qua

GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ nhìn nhận, với mỗi người con đất Việt, đặc biệt là người dân Nam bộ, mốc son lịch sử ngày 30-4-1975 thống nhất non sông và sự kiện ngày 2-7-1976, Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn khắc sâu trong tâm khảm.

GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (bên trái) và TS Mai Ngọc Xuân Đạt

Là một chứng nhân của giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng đó, GS-TS-BS đã có quyết định mang tính bước ngoặt: chọn ở lại với quê hương, bám trụ cùng một thành phố vừa bước ra khỏi đau thương của chiến tranh.

Nhìn lại 50 năm qua, GS-TS-BS chia sẻ, có cảm giác thước phim đang tua lại chính cuộc đời mình. Nếu ngày ấy chọn ra đi, bà đã không thể chứng kiến thành phố hồi sinh từng ngày, không thể cùng các đồng nghiệp chung tay xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước, càng không có được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hàng vạn em bé Việt Nam của các cặp vợ chồng hiếm muộn cất tiếng khóc đầu đời ngay trên quê hương mình. “Đó là lựa chọn của đời tôi, lắm gian khó nhưng giàu tin yêu”, GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bày tỏ. Bà ví von, cũng như TPHCM, khó khăn không thể làm chùn bước mà để tìm cách vượt qua.

Hơn nửa thế kỷ dấn thân với nghề, phần thưởng lớn nhất đối với nữ Anh hùng Lao động không phải là danh hiệu hay tấm huân chương cao quý. Mà đó là niềm hạnh phúc tột cùng khi thấy các em bé ra đời từ thụ tinh ống nghiệm nay đã trưởng thành; là nhìn thấy thế hệ bác sĩ trẻ tiếp nối ngọn lửa y đức; sự tự hào khi các con, cháu trong gia đình tiếp tục làm đồng nghiệp, gánh vác sứ mệnh chăm lo sự sống.

Mảnh đất dưỡng nuôi ước mơ và khát vọng cống hiến

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu, TS Mai Ngọc Xuân Đạt, Trưởng nhóm nghiên cứu, Viện Công nghệ Vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TPHCM, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh đã sống, chiến đấu, lao động và sáng tạo bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm đối với mảnh đất vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cống hiến, hy sinh và nỗ lực bền bỉ ấy đã tạo dựng nền tảng để tuổi trẻ hôm nay được sống, làm việc, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Gần 20 năm trước, TS Mai Ngọc Xuân Đạt đến TPHCM với hành trang của một người trẻ mang theo nhiều ước mơ, khát vọng cùng những bỡ ngỡ. Thành phố đã rộng mở vòng tay đón nhận anh bằng cơ hội học tập, nghiên cứu, rèn luyện và trưởng thành.

TS Mai Ngọc Xuân Đạt tự hào khi được sống trên mảnh đất hội tụ những dòng chảy văn hóa từ khắp mọi miền Tổ quốc, luôn rộng mở đón nhận người mang theo ước mơ và khát vọng cống hiến; càng tự hào hơn khi trong suốt chặng đường phát triển của đất nước, thành phố luôn tiên phong đổi mới sáng tạo, hội nhập, giữ vững vai trò đào tạo, kinh tế, khoa học công nghệ và trở thành nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp tục bước đi trên con đường mà Bác Hồ cùng các thế hệ đi trước đã mở ra.

NHÓM PV