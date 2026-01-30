Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Ngày 30-1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn công tác tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Trung tướng Vũ Trung Kiên cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng biên phòng trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Trung tướng Vũ Trung Kiên chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh

Gửi lời chúc mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tới toàn thể lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh, Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp hiệp đồng, chỉ đạo Ban Chỉ huy BĐBP tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Đoàn công tác trao quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam cũng đã đến thăm, tặng quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng ngày, Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam cũng đã đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đến thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An.

DƯƠNG QUANG