Dự báo El Nino kéo dài, nhiều vùng sản xuất đối mặt nguy cơ hạn hán nặng

El Nino đã xuất hiện và sẽ kéo dài đến đầu năm 2027, chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều vùng sản xuất có thể đối mặt nguy cơ hạn hán nặng.

Sáng 17-6, tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, El Nino năm 2026-2027 có nguy cơ phát triển mạnh, có thể gây thiếu mưa trên nhiều khu vực và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin về El Nino tại họp báo sáng 17-6. Ảnh: THANH TRÀ

Theo ông Mai Văn Khiêm, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sẽ là những khu vực chịu tác động sớm khi lượng mưa trong mùa mưa năm nay có xu hướng giảm. Nguy cơ này đặt ra yêu cầu phải tính toán lại sản xuất vụ hè thu, chủ động các phương án sử dụng nước để hạn chế thiệt hại do El Nino gây ra.

Tại Tây Nguyên và ĐBSCL, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn sẽ gia tăng vào các tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Đây là những khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, với nhiều cây trồng phụ thuộc lớn vào nguồn nước.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết mùa mưa tại Tây Nguyên có khả năng kết thúc sớm, ảnh hưởng trực tiếp đến một số loại cây công nghiệp lâu năm, đặc biệt là cà phê. Vì vậy, việc tích trữ nguồn nước phục vụ tưới tiêu cần được chuẩn bị từ sớm.

“Đối với ĐBSCL, bài học từ El Nino 2019-2020 cho thấy, khi có thông tin cảnh báo sớm, các địa phương đã điều chỉnh lịch thời vụ, rút ngắn và bố trí sớm vụ lúa thứ 3 nên giảm được thiệt hại đáng kể”. Theo ông, bài học này cần tiếp tục được nghiên cứu, áp dụng trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, El Nino không chỉ tác động đến Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trong khu vực. Một số quốc gia trên lưu vực sông Mekong đã xây dựng kế hoạch tích trữ nước. Việt Nam cũng cần tính toán đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến lượng nước về ĐBSCL.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo đánh giá tác động của El Nino để tham mưu các giải pháp ứng phó từ sớm.

Bà Đặng Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về El Nino tại họp báo. Ảnh: THANH TRÀ

Cũng tại họp báo, bà Đặng Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, El Nino đã chính thức hình thành trên khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương. Các dự báo hiện nay cho thấy, hiện tượng này sẽ duy trì từ tháng 6-2026, mạnh dần trong nửa cuối năm và có khả năng kéo dài sang đầu năm 2027. Xác suất xuất hiện El Nino rất mạnh hiện tăng lên khoảng 60-65%, tương đương sự kiện El Nino năm 2015-2016.

Tin liên quan El Nino đã xuất hiện, dự báo rất mạnh ở Việt Nam

PHÚC VĂN