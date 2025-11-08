Tuổi trẻ Vùng Cảnh sát biển 4 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên ở đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia tọa đàm. Ảnh: NAM KHÔI

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), sáng 8-11, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vững vàng bản lĩnh, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến thẳng thắn nêu lên thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên ở đơn vị; khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ vùng trong đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay của đơn vị là Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”, tổ chức từ ngày 3 đến 8-11. Cuộc thi thu hút 100% cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu pháp luật trong toàn đơn vị.

NAM KHÔI