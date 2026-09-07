Ngày 7-9 (nhằm ngày 26-7 năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Nguyên Nam phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 84 năm Ngày hy sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận dâng hương tưởng niệm 84 năm Ngày hy sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; đại diện các ban, sở, ngành, Hội đồng gia tộc họ Lê và đông đảo nhân dân, du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Nghệ An; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao và những đóng góp to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Cách đây 84 năm (nhằm ngày 26-7 năm Nhâm Ngọ), Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã anh dũng hy sinh tại nhà tù Côn Đảo.

Với 40 năm tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, sức lực và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Cuộc đời Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một bản anh hùng ca về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và tinh thần hy sinh cao cả. Lịch sử mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong - chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Những giá trị mà đồng chí để lại vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với hôm nay và mai sau.

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 84 năm Ngày hy sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là dịp đặc biệt để thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin, tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Các bạn trẻ tham quan Nhà trưng bày giới thiệu về những hoạt động của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Đồng chí Lê Hồng Phong sinh năm 1902, tên khai sinh là Lê Huy Dục, sau đổi là Lê Huy Doãn, tại làng Đông, tổng Thông Lãng (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên trước đây), nay là xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Năm 1924, Lê Huy Doãn cùng những người cùng chí hướng tìm đường sang vùng Đông Bắc Thái Lan hoạt động cách mạng. Lê Huy Doãn đổi tên mới là Lê Hồng Phong. Cuối năm 1924, Lê Hồng Phong đã được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Từ đây, dưới sự dẫn dắt, đào tạo của Người, Lê Hồng Phong trở thành cán bộ ưu tú của cách mạng, một chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường. Năm 1935, tại Đại hội lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 6-1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị mật thám Pháp bắt tại Sài Gòn. Hết hạn tù, đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục viết báo, chiến đấu trên mặt trận chính trị, lý luận tại quê nhà. Tháng 1-1940, thực dân Pháp bắt giam đồng chí Lê Hồng Phong tại quê nhà, rồi giam vào Khám Lớn Sài Gòn. Cuối năm 1940, thực dân Pháp đày đồng chí ra Côn Đảo. Trước những đòn tra tấn dã man, liên tục của địch, đồng chí vẫn nêu cao chí khí cách mạng lẫm liệt của người cộng sản. Trước khi trút hơi thở cuối cùng vào trưa 6-9-1942, đồng chí nhắn lại: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng”.

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