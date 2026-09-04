Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Hồ sơ đủ điều kiện nộp trước 15 giờ phải giải quyết trong ngày

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, hồ sơ đủ điều kiện nộp trước 15 giờ phải giải quyết trong ngày; đồng thời tập trung mục tiêu tăng trưởng trên 10%, giải ngân đầu tư công và triển khai Luật Phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 4-9, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9-2026.

Chủ trì phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

TPHCM chuẩn bị 168 văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, thành phố bước vào giai đoạn nước rút với nhiều nhiệm vụ nặng nề về phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, cải cách hành chính và đặc biệt là triển khai Luật Phát triển đô thị.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, không “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, nhưng những nội dung chưa đạt, chưa đáp ứng yêu cầu thì phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, quyết liệt hơn.

Gợi mở các vấn đề cần thảo luận, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, triển khai Luật Phát triển đô thị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách. Thành phố phải chuẩn bị 168 văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa, tổ chức thi hành luật. Đây là khối lượng công việc rất lớn, trong khi thời gian thực hiện ngắn, đòi hỏi từng sở, ngành phải tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực.

Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng trên 10% là nhiệm vụ nặng nề. Kết quả 2 quý đầu năm cho thấy quý 3 phải tăng trưởng trên 11% trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đồng chí yêu cầu tập trung làm rõ giải pháp để đạt mục tiêu này. Trong đó, phải báo cáo cụ thể tình hình đầu tư, các điểm nghẽn còn tồn tại và hướng xử lý để khơi thông nguồn lực xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường điều hành phần thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với thu ngân sách, Chủ tịch UBND TPHCM nhận định mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng có khả năng đạt và vượt, nhưng không vì thế mà chủ quan. Thành phố phải tiếp tục tập trung, đẩy mạnh các giải pháp thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là trong bối cảnh TPHCM còn nhiều công trình, dự án lớn cần triển khai trong thời gian tới.

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM hoan nghênh các địa phương đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời đề nghị tiếp tục xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu đến cuối năm đạt 100% kế hoạch giải ngân. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, muốn đầu tư công phát huy vai trò dẫn dắt, các sở, ngành, địa phương phải bám sát từng dự án, từng vướng mắc cụ thể, nhất là các nội dung liên quan đến thủ tục, mặt bằng, nguồn vốn, trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công vụ. Thời gian qua, nhiều sở, ngành, địa phương đã có sự cải thiện rõ nét trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi chuyển biến chưa mạnh, chưa đồng đều. Đồng chí yêu cầu phải khắc phục ngay các tồn tại, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hồ sơ đủ điều kiện nộp trước 15 giờ phải giải quyết trong ngày.

Giải ngân vốn đầu tư công khởi sắc

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,7%. Doanh thu du lịch tăng mạnh, tăng gần 49%; khách quốc tế đạt 7,77 triệu lượt, tăng 38,5%; khách nội địa đạt 35,49 triệu lượt, đạt 71% kế hoạch.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó xuất khẩu đạt 65,83 tỷ USD, tăng 7,82%; nhập khẩu đạt 72,69 tỷ USD, tăng 11,86%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,8%, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 10,8% cao hơn mức tăng chung toàn ngành; công nghiệp khai khoáng tăng 12,9%.

Thành phố tập trung tháo gỡ 921 dự án tồn đọng, kéo dài; đến nay có 216 dự án đã được hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 461 dự án đã có hướng chỉ đạo tháo gỡ và còn 244 dự án đang giải quyết theo thẩm quyền.

Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt hơn 10,06 tỷ USD, tăng 167,3% so với cùng kỳ; trong đó, đã thu hút vốn đầu tư 467 dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, với số vốn đăng ký hơn 599,3 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 624.757 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ (đạt 62,4% so với mục tiêu phấn đấu đạt 1 triệu tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu tư công có nhiều khởi sắc. Đến cuối tháng 8, thành phố giải ngân đạt khoảng 85.141 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 57,7% kế hoạch.

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