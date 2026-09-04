Hoàn thiện mô hình mới, nâng cao chất lượng báo chí TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhận xét, sau thời gian triển khai, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng các đơn vị trực thuộc cơ bản hoạt động ổn định; công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì liên tục, không để xảy ra khoảng trống truyền thông.

Chiều 4-9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Giữ sự phối hợp thông suốt

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cho biết, sau gần 3 tháng triển khai Đề án, thành phố đã kiện toàn tổ chức, nhân sự Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; giao 50 biên chế năm 2026 và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các cơ quan báo chí kết thúc hoạt động đã xây dựng đề án giải thể, trình cấp có thẩm quyền và ban hành quyết định theo quy định. Đến ngày 31-8-2026, các công việc cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng 3 cơ quan báo chí trực thuộc nhanh chóng tổ chức hoạt động, ra mắt các ấn phẩm mới từ ngày 2-7-2026, tiếp nhận dữ liệu từ 8 cơ quan báo chí kết thúc hoạt động. Hoạt động thông tin, tuyên truyền được duy trì liên tục; các cơ quan báo chí tập trung thông tin kịp thời, chính xác về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của thành phố, chủ động định hướng dư luận về những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh cho biết, thời gian qua, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM đã chủ động phối hợp với các sở, ngành để xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp hoạt động của cơ quan từng bước ổn định, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt.

Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng, ban chức năng đã bàn bạc, thảo luận để lựa chọn, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhân sự phù hợp vị trí việc làm, có chuyên môn và kinh nghiệm. Cơ chế hội họp, hội ý thường xuyên giữa Ban Tổng Giám đốc với các đơn vị trực thuộc giúp kịp thời nắm tình hình, thống nhất chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức lưu ý Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cần sớm hoàn thiện cơ chế hoạt động, cụ thể hóa các quy định để việc phối hợp giữa cơ quan báo chí thành phố nhịp nhàng, hiệu quả. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức điều hành hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG Trong đó, cần cân đối giữa yêu cầu quản lý chung với việc bảo đảm tính chủ động, năng động của các cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy TPHCM. Theo đồng chí Dương Anh Đức, tính chủ động của báo chí thành phố phải gắn với yêu cầu thông tin kịp thời, chính xác, hiệu quả; nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, người dân và sức cạnh tranh của báo chí chính thống trước mạng xã hội, các trang thông tin khác.

Nghiên cứu Luật Phát triển đô thị để đề xuất cơ chế riêng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị liên quan, tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động các cơ quan báo chí thành phố trong triển khai Đề án.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, sau thời gian triển khai, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng các đơn vị trực thuộc cơ bản hoạt động ổn định; công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì liên tục, không để xảy ra khoảng trống truyền thông.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu tiếp tục xử lý những vấn đề còn tồn tại trong quá trình sắp xếp; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng 3 đơn vị trực thuộc rà soát đội ngũ, nghiên cứu tiếp nhận thêm phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí đã kết thúc hoạt động; khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý về giấy phép hoạt động báo chí. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện quy trình quản trị, điều hành và sản xuất nội dung theo hướng tinh gọn, khoa học, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền để Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố và chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, chuyển đổi số và phát triển báo chí đa nền tảng được xác định là nhiệm vụ cấp bách và chiến lược lâu dài. Đồng chí yêu cầu tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, phân phối nội dung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng tiếp cận công chúng. Đề án xây dựng nền tảng số dùng chung cũng cần sớm được nghiên cứu, trình thành phố để có kế hoạch bố trí nguồn lực triển khai.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các cơ quan báo chí xây dựng đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo; cán bộ, đảng viên, viên chức chủ động thích ứng với yêu cầu mới, đặt lợi ích chung và nhiệm vụ chính trị của thành phố lên trên hết. Đồng thời, quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ.

Nhắc đến Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh đây là bước ngoặt lớn, tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực giúp thành phố phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí gợi mở, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM nghiên cứu Luật Phát triển đô thị để đề xuất cơ chế riêng phục vụ cho việc phát triển của cơ quan và các đơn vị báo chí trực thuộc, xem đây là cơ hội đầu tư và phát triển, phục vụ lâu dài, tạo tiền đề cho hoạt động của cơ quan truyền thông đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp sắp tới.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng, với truyền thống, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp, ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, có sức ảnh hưởng lớn, xứng đáng là cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của TPHCM.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quyết tâm thực hiện thành công mô hình mới Nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai mô hình mới, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu bằng mọi giá phải thực hiện thành công mô hình Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; kế thừa những thành quả báo chí thành phố đã đạt được và tiếp tục phát triển. Những nội dung Trung ương chưa quy định có thể nghiên cứu thí điểm, thử nghiệm, đúc rút kinh nghiệm để đề xuất chính sách và tổ chức thực hiện phù hợp.

THU HƯỜNG