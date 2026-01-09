Tuyên án nhóm cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Sáng 9-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù về tội "Nhận hối lộ", phạt bổ sung 180 triệu đồng. Cùng tội danh trên, bị cáo Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) cũng bị tuyên phạt 8 năm tù, phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong khi đó, về tội "Đưa hối lộ", bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn) bị tuyên phạt 30 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng; bị cáo Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) bị phạt 18 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng.

Qua những ngày xét xử, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm "thoái hóa biến chất" đội ngũ cán bộ, công chức. Bị cáo Hải, Chương đưa hối lộ để nhằm mục đích được trúng thầu để thực hiện dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột trước đây.

Sau khi trúng thầu, các doanh nghiệp của 2 người này đã thực hiện dự án về cơ bản theo đúng tiến độ, được nghiệm thu, thanh toán đạt đến 98% khối lượng công việc. Bản kết luận điều tra đã xác định không có thiệt hại thông qua hoạt động đấu thầu.

Tòa xét mục đích, động cơ phạm tội của các bị cáo đưa hối lộ là vì mong muốn doanh nghiệp có trúng thầu, có việc để làm. Sau khi trúng thầu các doanh nghiệp của các bị cáo trên không bán thầu, bỏ thầu mà đến nay vẫn thực hiện cơ bản đúng tiến độ các gói thầu.

ĐỖ TRUNG