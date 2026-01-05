Xét xử cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk với cáo buộc nhận hối lộ

Sáng 5-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" xảy ra tại Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk ra xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày.

Trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, các đối tượng Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn), Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 3, gói thầu số 4 của dự án trên.

Xe đưa các bị cáo tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ (Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) đã gặp gỡ, trao đổi với giám đốc 3 công ty; đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện để 3 công ty trên liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu gói thầu số 3; Công ty Licogi và Công ty Xây dựng 470 trúng thầu gói thầu số 4, trái quy định.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo đã thỏa thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cơ quan công tố xác định, bị cáo Phạm Văn Hạ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên và Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công gói thầu số 3 và số 4 của dự án.

Trong vụ án, bị cáo Phạm Văn Hạ đã nhận số tiền 5,1 tỷ đồng, trong đó nhận 3,2 tỷ đồng từ Lê Đình Hải và 1,9 tỷ đồng từ Hoàng Đình Chương.

Bị cáo Bùi Văn Từ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên và Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công gói thầu số 3 và số 4 của dự án.

Các bị cáo được dẫn giải tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong vụ án, bị cáo Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng, trong đó nhận từ Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương mỗi người 3 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Đình Hải đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất và đưa 6,2 tỷ đồng cho Phạm Văn Hạ (3,2 tỷ đồng) và Bùi Văn Từ (3 tỷ đồng) để được các bị cáo trên can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho 3 công ty trên trúng thầu, thi công gói thầu số 3 và số 4 của dự án.

Bị cáo Hoàng Đình Chương đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất và đưa 4,9 tỷ đồng cho Phạm Văn Hạ (1,9 tỷ đồng) và Bùi Văn Từ (3 tỷ đồng) để được can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho 3 công ty trên trúng thầu, thi công gói thầu số 3 và số 4 của dự án.

Hành vi nêu trên của các bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ bị cáo buộc phạm vào tội “Nhận hối lộ”; các bị cáo Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương phạm vào tội “Đưa hối lộ”.

ĐỖ TRUNG