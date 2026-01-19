Tuyên truyền để doanh nghiệp tạo điều kiện cho công nhân thực hiện quyền bầu cử

Lưu ý đặc thù của các địa bàn có đông dân nhập cư, nhiều sinh viên và công nhân lao động, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị các địa phương chú trọng rà soát, nắm chắc di biến động cử tri, nhất là tại các khu nhà trọ.

Chiều 19-1, tổ công tác số 3 HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, làm việc với các phường Thủ Đức, Linh Xuân, Đông Hòa về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân phát biểu kết luận buổi làm việc

Khẩn trương lập danh sách người ứng cử

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận, các địa phương đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2030.

Đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc thành lập các tổ bầu cử, bảo đảm công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng quy trình và kế hoạch.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu và chất lượng người ứng cử. Trong quá trình triển khai, cần bám sát từng giai đoạn, mốc thời gian theo kế hoạch của từng địa phương.

Đồng chí Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức phát biểu

Lưu ý đặc thù của các địa bàn có đông dân nhập cư, nhiều sinh viên và công nhân lao động, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị các phường chú trọng rà soát số liệu cử tri, nhất là tại các khu nhà trọ. Các địa phương cũng cần vận động, quán triệt đến chủ nhà trọ trong việc phối hợp, hỗ trợ công tác tuyên truyền bầu cử; đồng thời tăng cường vận động doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn, cần phổ biến kỹ, thông tin kịp thời đến học viên, sinh viên để bảo đảm quyền và trách nhiệm tham gia bầu cử.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu việc thành lập tổ bầu cử phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-1; khẩn trương lập danh sách người ứng cử để bảo đảm tiến độ hiệp thương lần thứ hai. Cùng với đó là thực hiện nghiêm việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định.

Liên quan công tác tiếp nhận, thẩm tra, xác minh hồ sơ, đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng chí nhấn mạnh phải thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng trình tự, tạo điều kiện để người ứng cử thực hiện quyền ứng cử theo đúng quy định pháp luật; gắn với việc chủ động đấu tranh, xử lý thông tin xuyên tạc về bầu cử, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn, dân chủ, đúng luật cho cuộc bầu cử.

Bám sát quy trình, đảm bảo tiến độ

Trước đó, đại diện các địa phương báo cáo tình hình chuẩn bị công tác bầu cử tại địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh cho biết, phường giới thiệu 51 trường hợp ứng cử ĐB HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 30 ĐB. Hiện đã có 12/34 đơn vị tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND phường Thủ Đức nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban bầu cử phường Thủ Đức cũng đã tiếp nhận 2 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND phường.

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh báo cáo với tổ công tác

Từ đầu tháng 1-2026, Tiểu ban tổ chức bầu cử phối hợp với các đơn vị lập danh sách, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu.

Đồng thời rà soát những người có đăng ký thường trú, tạm trú, những người đi lao động xa; nắm bắt số cử tri có nguyện vọng đi bỏ phiếu ở nơi khác để lập danh sách cử tri đầy đủ, bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Đến nay, công tác lập danh sách cử tri bước đầu đã được triển khai với 62.000 cử tri tại 39 khu vực bỏ phiếu.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Linh Xuân báo cáo với tổ công tác

Tại phường Linh Xuân, đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường cho biết, số ĐB HĐND phường được bầu theo luật định là 30 ĐB. Số người ứng cử do Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu là 52 người. Phường đã xác minh tiêu chuẩn chính trị, thu nhận bản khai lý lịch và xác minh 52/52 trường hợp, trong đó 42 trường hợp là đảng viên (đã có kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 5 trường hợp).

Đến nay phường cũng tiếp nhận 4 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND phường.

Đồng chí Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa báo cáo với tổ công tác

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài thông tin, số lượng người giới thiệu ứng cử ĐB HĐND phường là 56 người, hiện Ủy ban bầu cử phường nhận được 54/56 hồ sơ của người ứng cử. Trên địa bàn phường dự kiến có 55 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 55 tổ bầu cử, phường sẽ hoàn thành việc thành lập tổ bầu cử trước ngày 25-1.

Để đảm bảo tiến độ, các địa phương kiến nghị Công an TPHCM chỉ đạo Công an phường, xã đẩy nhanh tiến độ xác minh tiêu chuẩn chính trị hiện nay của các trường hợp ứng cử để phục vụ công tác nhân sự ứng cử. Đồng thời, kiến nghị HĐND TPHCM nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với một số nội dung đặc thù trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

Cùng với đó, Ủy ban bầu cử TPHCM cần cử thêm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn triển khai thực tế, giúp lực lượng tham gia công tác bầu cử thuần thục thao tác, đảm bảo tiến độ xử lý công việc.

THU HƯỜNG