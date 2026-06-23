TV LG QNED70B khai mở cảm xúc bóng đá đỉnh cao tại gia

Trong không khí sục sôi của những ngày hội bóng đá World Cup 2026, LG Electronics Việt Nam (LG) đã phối hợp cùng hệ thống Điện máy Xanh giới thiệu dòng TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B.

LG và Điện máy Xanh đã triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với mức giảm giá lên đến 20%... khi mua TV LG QNED70B.

Với sự hội tụ của công nghệ hiển thị tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá, sản phẩm này hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí, mang đến những trải nghiệm xem thể thao và phim ảnh vượt trội cho người dùng.

Tâm điểm sức mạnh của TV LG QNED evo AI MiniLED QNED70B nằm ở bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen9, đóng vai trò hạt nhân trong việc tối ưu hóa hình ảnh và âm thanh theo từng nội dung cụ thể. Công nghệ Dynamic QNED Color kết hợp cùng độ phân giải 4K Ultra HD giúp tái hiện sắc xanh của sân cỏ, ánh sáng sân vận động một cách sống động.

Đặc biệt, thiết bị đã được chứng nhận đạt 100% Color Volume, cho phép duy trì màu sắc phong phú và rực rỡ ngay cả trong những cảnh quay có tiết tấu nhanh của trận đấu. Để nâng tầm trải nghiệm thị giác, LG còn tích hợp hàng loạt công nghệ tinh chỉnh như 4K Super Upscaling, AI Brightness Control và FILMMAKER MODE, giúp tái hiện trọn vẹn ý đồ nghệ thuật của các nhà làm phim cũng như sự chân thực của những pha bóng kinh điển.

Không chỉ mạnh về phần cứng, LG QNED70B còn định chuẩn lại khái niệm “Smart TV” thông qua nền tảng webOS 26 hiện đại. Sự xuất hiện của điều khiển AI Magic Remote với các nút AI chuyên dụng giúp người dùng thao tác trỏ, cuộn và tìm kiếm bằng giọng nói một cách linh hoạt.

Điểm nhấn mang tính tương lai là việc tích hợp các trợ lý ảo hàng đầu như Google Gemini và Microsoft Copilot, biến màn hình TV thành trung tâm thông tin thông minh của cả gia đình. Đối với những tín đồ túc cầu, ứng dụng LG Sport Playbook là một “trợ lý” không thể thiếu khi cung cấp lịch thi đấu, tỉ số tức thì, thậm chí là dự đoán tỉ lệ thắng và phân tích chiến thuật của các đội bóng tại World Cup 2026.

Trải nghiệm âm thanh cũng được nâng lên tầm cao mới với công nghệ AI Sound Pro, giả lập âm thanh vòm Virtual 9.1.2 Up-mix. Khi kết hợp cùng loa thanh LG qua tính năng WOW Orchestra, hệ thống sẽ tạo ra sự đồng bộ âm thanh liền mạch, tái hiện rõ nét tiếng bình luận và bầu không khí náo nhiệt trên khán đài ngay tại nhà.

Về thiết kế, LG QNED70B theo đuổi ngôn ngữ tinh giản với viền màn hình siêu mỏng và chân đế lõi kim loại chắc chắn, phù hợp với mọi không gian sống hiện đại. Dải kích thước trải rộng từ 43 inch đến 85 inch giúp người dùng dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp. Trong đó, các mẫu màn hình lớn 75 inch và 85 inch được xem là lựa chọn tối ưu để tận hưởng không khí thể thao cùng gia đình và bạn bè.

Nhân dịp ra mắt, LG và Điện máy Xanh triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với mức giảm giá lên đến 20% cùng chính sách trả chậm 0% lãi suất. Đặc biệt, khi sở hữu các phiên bản 75 inch hoặc 85 inch, khách hàng sẽ được tặng kèm loa thanh LG S30A trị giá 3.700.000 đồng.

KIM THANH