Bộ đôi Galaxy Watch Ultra2 và Watch9 hướng đến người dùng chuyên nghiệp

Samsung Electronics đã giới thiệu bộ đôi Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9 hoàn toàn mới, đánh dấu bước tiến đột phá trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thiết bị đeo thông minh.

Bộ đôi Galaxy Watch 9 và Watch Ultra2

Galaxy Watch Ultra2

Là dòng đồng hồ thông minh mạnh mẽ và tiên tiến nhất từ trước đến nay của Samsung, Galaxy Watch Ultra2 được thiết kế đặc biệt cho những chuyến phiêu lưu ngoài trời và những người dùng đòi hỏi hiệu năng đỉnh cao trong mọi điều kiện khắc nghiệt.

Thiết bị sở hữu khung titan chống sốc bền bỉ nhưng đã được cải tiến cấu trúc bên trong giúp độ dày giảm đi 12% so với thế hệ tiền nhiệm, mang lại cảm giác đeo ổn định và thoải mái hơn.

Điểm nhấn công nghệ của Ultra2 nằm ở vi xử lý Snapdragon Wear Elite Platform kết hợp cùng viên pin dung lượng lớn 800 mAh - tăng 35% so với thế hệ Ultra trước đó. Đây cũng là mẫu đồng hồ sở hữu màn hình sáng nhất của hãng với độ sáng lên đến 5.000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị cực kỳ rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt nhất.

Đối với những tín đồ thể thao chuyên nghiệp, Ultra2 mang đến các tính năng theo dõi chuyên biệt như Chạy địa hình (ghi lại chi tiết độ cao và địa hình) hay Nutrition Alert, tính năng mới giúp ước tính lượng mồ hôi thất thoát để đưa ra khuyến nghị bù nước theo thời gian thực.

Đặc biệt, với chuẩn IP69K và chứng nhận lặn EN13319, thiết bị sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong các cuộc lặn sâu, tự động ghi lại độ sâu, thời gian và nhiệt độ nước ngay khi chạm mặt nước.

Cốt lõi tạo nên sức mạnh cho bộ đôi này chính là cảm biến BioActive kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo Galaxy AI. Không chỉ dừng lại ở việc thu thập số liệu, Galaxy AI đóng vai trò phân tích các dữ liệu sinh trắc học phức tạp để chuyển hóa thành những khuyến nghị đơn giản và chủ động cho người dùng.

Galaxy Watch9

Song hành cùng phiên bản Ultra, Galaxy Watch9 được định vị là người bạn đồng hành lý tưởng cho hành trình chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Với khung nhôm nhẹ, bền bỉ và ngôn ngữ thiết kế đệm đặc trưng được tinh chỉnh gọn gàng, sản phẩm mang lại sự thoải mái tối đa cho việc đeo liên tục 24/7 để thu thập dữ liệu giấc ngủ và hoạt động một cách nhất quán.

Dù có ngoại hình thanh thoát, Galaxy Watch9 vẫn mang trong mình sức mạnh phần cứng đáng nể với màn hình 3.000 nits và viên pin 390 mAh. Nhờ vi xử lý thế hệ mới, thiết bị đảm bảo tốc độ xử lý nhanh nhạy và mượt mà, giúp người dùng dễ dàng quản lý các thói quen lành mạnh và chủ động theo dõi tình trạng cơ thể suốt ngày đêm.

Song song đó là hàng loạt tính năng chăm sóc sức khỏe tiên tiến đã được tích hợp, bao gồm: Phát hiện Ngưng thở khi ngủ, chỉ số sinh tồn, điểm sức khỏe tim mạch… Bên cạnh đó, tính năng Hearing giúp bảo vệ thính giác bằng cách cảnh báo khi tiếng ồn môi trường vượt ngưỡng an toàn.

Thế hệ Galaxy Watch mới được mở bán với giá 18.990.000 đồng cho Galaxy Watch Ultra2 (47 mm), 10.990.000 đồng với Galaxy Watch9 (44 mm) và 9.990.000 đồng với Galaxy Watch9 (40 mm). Trong giai đoạn mở bán từ nay đến hết ngày 31-8-2026, khách hàng sẽ nhận được gói ưu đãi hấp dẫn như giảm giá trực tiếp đến 2.000.000 đồng, đặc quyền thay mới trong 2 năm và hỗ trợ trả góp 0% lên đến 24 tháng…

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