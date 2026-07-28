VinFast VF 3 giúp giảm áp lực chi phí cho người mua ô tô

Với VinFast VF 3, người dùng Việt vừa dễ dàng tiếp cận ô tô với mức giá ưu đãi, vừa xóa bỏ áp lực vận hành hàng tháng khi chuyển đổi sang ô tô.

VinFast VF 3 với khả năng di chuyển lên tới 215km sau một lần sạc đầy,

Đối với gia đình trẻ sở hữu xe đầu đời, đôi khi, chi phí mua xe không phải là mối quan tâm lớn nhất. Ngoài số tiền ban đầu, chi phí cho nhiên liệu, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng và các khoản phát sinh là gánh nặng không nhỏ.

Anh Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi, Hà Nội), kỹ sư ngành hóa học cũng từng là một trong số những người trì hoãn giấc mơ sở hữu ô tô vì nỗi lo “mua được nhưng không nuôi được”. “Thời điểm đó, tôi có tham khảo các mẫu cỡ A của Hàn Quốc. Tài chính đã tích lũy có khả năng mua được, nhưng mỗi tháng vẫn phải dành một khoản đáng kể cho tiền xăng và bảo dưỡng. Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng, mua ô tô đồng nghĩa với việc chấp nhận tăng thêm áp lực tài chính hàng tháng”, anh Tùng chia sẻ.

Thế nhưng, khi “va phải” VinFast VF 3, mọi điều băn khoăn của anh được giải quyết. Theo anh Tùng, chính sách miễn phí sạc dành cho ô tô điện VinFast tới ngày 10-2-2029 đưa chi phí năng lượng về gần như bằng 0 đồng trong khoảng 2,5 năm đầu sử dụng.

Đồng thời, với khả năng di chuyển lên tới 215km sau một lần sạc đầy, VF 3 đáp ứng rất tốt nhu cầu đi lại hàng ngày của gia đình anh trong nội đô. Những chuyến về quê ở Hưng Yên cùng gia đình, anh cũng không phải quá bận tâm đến sạc xe bởi hạ tầng sạc cho xe điện VinFast đã phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố.

Không chỉ có lợi thế về chi phí năng lượng, VinFast VF 3 còn “đỡ” cho người dùng về chi phí bảo dưỡng, điều thường khiến những chủ xe mua ô tô lần đầu lo ngại. Anh Đức Nguyễn đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông cho biết, chiếc VF 3 đã đồng hành cùng anh trong nhiều chuyến đi xa gần. Sau hơn 15.000km lăn bánh, anh mới chỉ đi bảo dưỡng một lần. Bằng quãng đường như trên, chủ một chiếc xe xăng hạng A có thể đã phải vào xưởng 3 lần, với chi phí vài triệu đồng mỗi mốc. “Trong khi đó, bảo dưỡng VF 3, tôi chỉ tốn khoảng 500.000 đồng tiền công mốc đầu tiên. Hầu như chỉ cần kiểm tra các hạng mục, thay thế lọc gió”, anh Đức chia sẻ.

VinFast VF 3 đang “hạ thấp” rào cản ngay từ thời điểm mua xe với nhiều chính sách ưu đãi

Hiện nay, VF 3 có giá niêm yết từ 285 triệu đồng, được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Chính phủ tới năm 2030. Khách hàng mua VF 3 trả góp được bảo lãnh vay với số vốn đối ứng ban đầu chỉ từ 0 đồng. Đặc biệt, chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast có thể áp dụng thêm voucher tri ân trị giá tới 80 triệu đồng, đưa chi phí sở hữu thực tế của VF 3 xuống mức hơn 200 triệu đồng.

Mức giá dễ tiếp cận không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi trải nghiệm sử dụng. Dù thuộc phân khúc xe điện cỡ nhỏ, VF 3 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị với hàng loạt trang bị thực dụng. Xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, giúp người dùng dễ dàng sử dụng bản đồ, nghe nhạc hay nhận cuộc gọi. Khoang hành lý cũng có thể mở rộng đáng kể khi gập hàng ghế thứ hai, đủ sức chứa nhiều hành lý, đồ mua sắm hoặc đồ dùng cho những chuyến dã ngoại ngắn ngày của cả gia đình.

“Tôi nghĩ VF 3 rất phù hợp với những người mua ô tô lần đầu hoặc các gia đình cần thêm một chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Chẳng hạn, gia đình hai vợ chồng trẻ như tôi, hoặc có thêm bé nhỏ là rất vừa vặn”, anh Đức Nguyễn nhận xét. Anh thừa nhận từ khi mua xe, hai chiếc xe máy xăng của vợ chồng anh đã bị “bỏ xó”.

Nhận định của anh Đức cũng được phản ánh qua sức hút của VinFast VF 3 trên thị trường. Trong tháng 6-2026, mẫu xe điện cỡ nhỏ của VinFast tiếp tục góp mặt trong nhóm ô tô bán chạy nhất Việt Nam với 3.550 xe được bàn giao. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh số VF 3 đạt 23.781 xe.

Với lợi thế kết hợp giữa chi phí sở hữu thấp, chi phí sử dụng tiết kiệm cùng trang bị đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày, VF 3 không chỉ giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô mà còn góp phần xóa bỏ tâm lý “mua được nhưng không nuôi được” của nhiều người dùng Việt.

KIM THANH