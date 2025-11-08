Xã hội

Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) dự án Rạch Xuyên Tâm

Ngành xây dựng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi số, việc áp dụng BIM không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng giúp nâng cao chất lượng thiết kế, quản lý, thi công và vận hành công trình.

Ngày 8-11, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết chương trình đào tạo, bồi dưỡng và báo cáo kết quả ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đối với dự án Rạch Xuyên Tâm – một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố.

8.jpg
Ba cá nhân xuất sắc trong kết quả ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đối với dự án Rạch Xuyên Tâm – một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết trong bối cảnh ngành xây dựng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi số, việc áp dụng BIM không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng giúp nâng cao chất lượng thiết kế, quản lý, thi công và vận hành công trình.

Chương trình đào tạo được Ban Quản lý dự án Hạ tầng phối hợp cùng Công ty Cổ phần IDECO Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển BIM TPHCM, Công ty Cổ phần Công Nghệ DP Unity và các chuyên gia, giảng viên tổ chức. Qua đó, học viên được trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng thực hành và khả năng quản lý thông tin công trình theo mô hình BIM, phục vụ công tác quản lý dự án hiện đại.

Theo ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản lý dự án 3, khóa đào tạo không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, kỹ sư mà còn đổi mới tư duy quản lý dự án theo hướng số hóa, tăng hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban, phù hợp với định hướng chuyển đổi số ngành xây dựng Việt Nam giai đoạn 2025–2030.

Việc triển khai BIM tại dự án Rạch Xuyên Tâm là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của Ban Quản lý dự án Hạ tầng trong việc đưa công nghệ số vào thực tiễn quản lý, góp phần rút ngắn tiến độ, kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa chi phí đầu tư.

TS Huỳnh Xuân Tín, giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải, nhận định việc ứng dụng BIM phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động và chất lượng công trình.

