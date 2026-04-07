Ứng dụng truyền thông Nhà Trắng đạt mốc gần 2 triệu người dùng

Theo tờ New York Post, ứng dụng chính thức của Nhà Trắng ghi nhận gần hai triệu lượt tải xuống kể từ ngày ra mắt 27-3 vừa qua, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược truyền thông trực tiếp của Chính phủ Mỹ.

Ứng dụng truyền thông của Nhà Trắng được giới thiệu trên trang thông tin của Nhà Trắng. Ảnh: THE WHITE HOUSE

Ứng dụng đạt khoảng 1,4 triệu lượt tải trên hệ điều hành Android tính đến ngày 4-4 và 436.000 lượt trên hệ điều hành Apple tính đến ngày 5-4, nâng tổng số lượt tải lên 1,84 triệu. Giới chức Nhà Trắng cho biết con số thực tế có thể đã vượt mốc 2 triệu do độ trễ trong báo cáo.

Ứng dụng được thiết kế như một kênh truyền thông không qua trung gian, cho phép Nhà Trắng cung cấp thông tin trực tiếp đến người dân. Công cụ này tích hợp các thông báo hành pháp, video phát trực tiếp và cập nhật tin tức khẩn cấp theo thời gian thực.

Nền tảng còn cho phép người dùng gửi phản hồi và câu hỏi trực tiếp đến Tổng thống. Các nội dung được quan tâm nhất hiện nay bao gồm chiến dịch giải cứu phi công Mỹ tại Iran và các hoạt động bảo vệ tự do tôn giáo. Ứng dụng cũng cho phép người dùng nhận thông báo tin tức khẩn cấp theo thời gian thực về các quyết định hành pháp và ưu tiên quốc gia.

Đây được xem là bước đi chiến lược tiếp theo của Tổng thống Donald Trump trong việc vượt qua các cổng thông tin truyền thống, tương tự như cách ông đã ra mắt mạng xã hội Truth Social vào năm 2022.

PHƯƠNG NAM