Trung Quốc, Nga gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác

Theo Tân Hoa xã, ngày 20-5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Video: Mạng Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN)

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung - Nga và 25 năm ký kết Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, sở dĩ quan hệ song phương đạt được những bước tiến vững chắc như hiện nay là nhờ hai nước luôn không ngừng củng cố lòng tin chính trị, kiên trì phối hợp chiến lược, đồng thời quyết tâm bảo vệ công lý quốc tế và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là các nước lớn có ảnh hưởng trên thế giới, Trung Quốc và Nga nên có tầm nhìn chiến lược dài hạn, sử dụng hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn để giúp mỗi nước phát triển và phục hưng, đồng thời thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, quan hệ Nga - Trung Quốc đã đạt mức độ chưa từng có và trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện thực chất và phối hợp chiến lược.

Về hợp tác đa phương, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, nước này và Trung Quốc đang tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và các diễn đàn đa phương khác, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tổng thống Putin nhấn mạnh, hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đặc biệt cần thiết trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động như hiện nay.

Cũng tại cuộc gặp, hai bên đã thống nhất gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung - Nga.

Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc từ ngày 19 đến 20-5. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin.

PHƯƠNG NAM