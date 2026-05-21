Iran xem xét đề xuất chấm dứt xung đột của Mỹ

Ngày 20-5 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận, nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và hiện đang xem xét về vấn đề này.

Tàu chở dầu M/T Celestial Sea treo cờ Iran bị yêu cầu thay đổi lộ trình. Ảnh: US CENTCOM

Bên cạnh đó, quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã tiếp cận, khám xét tàu chở dầu M/T Celestial Sea treo cờ Iran ở Vịnh Oman, sau đó cho tàu tiếp tục di chuyển nhưng yêu cầu đổi lộ trình. CENTCOM khẳng định vẫn thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran và đến nay đã chuyển hướng 91 tàu thương mại liên quan.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Ban Quản lý eo biển Hormuz (PGSA) cho biết, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chính thức xác định phạm vi giám sát khu vực này. Mọi tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong phạm vi giám sát đều phải phối hợp với PGSA.

Trong diễn biến liên quan, giá dầu thế giới trong ngày 20-5 giảm xuống dưới 100 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đàm phán Washington - Tehran đang bước vào giai đoạn cuối. Tín hiệu này làm tăng kỳ vọng căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt và tuyến vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz được khơi thông.

HẠNH CHI