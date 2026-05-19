Mỹ: Xả súng tại nhà thờ Hồi giáo, 3 người thiệt mạng

Trưa 18-5 (giờ địa phương), tại bang California (Mỹ) xảy ra vụ xả súng nghiêm trọng ở Trung tâm Hồi giáo San Diego, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó 2 nghi can đã tự sát.

Cảnh sát San Diego thông tin báo chí về vụ xả súng. Ảnh: KPBS

Theo CNN, cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl cho biết, các lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp về một tay súng đang hoạt động vào khoảng 11 giờ 43 phút và có mặt tại hiện trường chỉ sau 4 phút.

Trong lúc xử lý hiện trường, cảnh sát nhận thêm tin báo về tiếng súng cách đó vài dãy nhà. Một nhân viên làm vườn bị bắn nhưng không trúng đạn. Ít phút sau, lực lượng chức năng phát hiện gần hiện trường một chiếc xe, bên trong có 2 thanh niên được cho là nghi can đã tử vong.

Một nạn nhân khác là nhân viên an ninh của nhà thờ Hồi giáo. Cảnh sát trưởng Wahl đánh giá người này đã đóng vai trò then chốt, góp phần ngăn số thương vong tăng thêm.

Theo nhà chức trách, 2 nghi can 17 và 19 tuổi có thể đã tự sát bằng súng sau vụ việc. Một nghi can được cho là đã lấy súng từ nhà cha mẹ và để lại thư tuyệt mệnh có nội dung liên quan tư tưởng “tự hào chủng tộc”. Cảnh sát San Diego xác định, vụ án có dấu hiệu động cơ thù hận. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang phối hợp điều tra.

Theo giới chức địa phương, toàn bộ học sinh, giáo viên và nhân viên tại trường học thuộc trung tâm Hồi giáo đều an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc bang California Gavin Newsom đã được báo cáo về vụ xả súng. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump gọi đây là “tình huống khủng khiếp”.

KHÁNH MINH