Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa đối với Cuba

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 19-5 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh nước này phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương thiếu cơ sở pháp lý quốc tế.

Tàu Granma 2 của đoàn viện trợ quốc tế Nuestra América cập cảng La Habana, Cuba. Ảnh: PRENSA LATINA

Trả lời câu hỏi về tình hình Cuba, người phát ngôn Quách Gia Côn nói rằng Trung Quốc phản đối mọi biện pháp ép buộc và trừng phạt đơn phương không có căn cứ luật pháp quốc tế, đồng thời kiên quyết hỗ trợ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Bắc Kinh kêu gọi Washington chấm dứt ngay lập tức lệnh phong tỏa cũng như mọi hình thức gây áp lực khác, nhằm bảo vệ quyền sinh tồn và quyền phát triển của người dân Cuba.

Trong bối cảnh quan hệ Cuba - Mỹ vẫn căng thẳng và khu vực Caribbean nhạy cảm về quân sự, chính trị, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang xung đột và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Trong diễn biến khác, một tàu của Mexico chở 1.700 tấn lương thực từ Mexico và Uruguay đã cập cảng La Habana nhằm trợ giúp người dân Cuba.

PHƯƠNG NAM