Israel chặn đoàn tàu viện trợ, bắt giữ gần 350 người

Ban tổ chức đoàn tàu viện trợ Global Sumud cho biết, quân đội Israel đã nổ súng và chặn bắt hàng trăm nhà hoạt động quốc tế khi đoàn tàu nhân đạo hướng tới Dải Gaza đi qua vùng biển quốc tế tại Địa Trung Hải.

Lực lượng hải quân Israel chặn nhiều tàu trên biển Địa Trung Hải. Ảnh: AL JAZEERA

Theo Ban xử lý khủng hoảng của đoàn tàu, ít nhất 347 người đến từ 40 quốc gia đã bị bắt giữ. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa ra con số khoảng 300 người bị bắt và hơn 40 tàu bị kiểm soát.

Đoàn gồm 54 tàu xuất phát từ khu vực Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15-5 với mục tiêu phá vòng phong tỏa Gaza. Ban tổ chức cho biết lực lượng hải quân Israel đã chặn nhiều tàu, trong đó có Munki, Kyrakos, Elengi, Giorama, Alcione và Zefiro. Theo các nhà hoạt động, quân đội Israel đã chĩa súng và nổ súng vào một số tàu trước khi kiểm soát phương tiện.

Ban tổ chức cáo buộc Israel “bắt giữ trái phép” các nhà hoạt động và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép nhằm bảo đảm an toàn cho những người tham gia đoàn tàu. Hiện còn ít nhất 8 tàu tiếp tục hành trình hướng về Gaza, trong đó tàu Sirius được cho là đang ở gần Gaza nhất. Hồi tháng 4, quân đội Israel từng chặn đoàn tàu gần đảo Crete của Hy Lạp và bắt giữ 177 nhà hoạt động.

VIỆT LÊ

