Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của 3 nước vùng Vịnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-5 tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran, sau khi lãnh đạo 3 nước khu vực Trung Đông đề nghị ông “tạm hoãn”.

Một địa điểm ở Tehran, Iran trúng bom Mỹ trong tháng 3. Ảnh: THX

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth; Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Daniel Caine và quân đội Mỹ “không thực hiện cuộc tấn công Iran đã được lên lịch vào 19-5", sau khi nhận đề nghị từ Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Theo ông chủ Nhà Trắng, Mỹ đã chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công rất lớn vào ngày 19-5, nhưng đồng ý hoãn lại một thời gian ngắn, hoặc có thể là mãi mãi.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo khu vực lạc quan về khả năng đạt một thỏa thuận được Mỹ và các đồng minh Trung Đông chấp nhận. Theo ông, quan trọng nhất, thỏa thuận này sẽ bao gồm điều kiện “không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Hiện chưa rõ Iran đã điều chỉnh nội dung gì trong văn bản trao đổi mới nhất với Mỹ. Tổng thống Donald Trump dự kiến triệu tập cuộc họp với các thành viên an ninh chủ chốt trong tuần này để thảo luận hướng đi tiếp theo với Iran.

KHÁNH MINH

