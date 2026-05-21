Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về chống biến đổi khí hậu

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 20-5 đã thông qua nghị quyết tái khẳng định nghĩa vụ của các quốc gia trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Khí thải gây biến đổi khí hậu. Ảnh: UN

Theo trang web của Liên hợp quốc, nghị quyết do Vanuatu cùng một số nước đề xuất được thông qua với 141 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 28 phiếu trắng. Các nước bỏ phiếu chống gồm Belarus, Iran, Israel, Liberia, Nga, Saudi Arabia, Mỹ và Yemen.

Văn kiện nhằm thúc đẩy thực thi ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), trong đó cho rằng các quốc gia không thực hiện đầy đủ các cam kết khí hậu có thể bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và kéo theo nghĩa vụ bồi thường cho các quốc gia bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đề xuất thành lập “Sổ đăng ký thiệt hại quốc tế” để ghi nhận các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra đã không được đưa vào văn bản cuối cùng sau quá trình đàm phán.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong đó có việc chuyển đổi dần khỏi nhiên liệu hóa thạch trong hệ thống năng lượng.

Bà Tammy Bruce, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, cho rằng nghị quyết chứa các yêu cầu mang tính chính trị, không liên quan tới nhiên liệu hóa thạch và các vấn đề khí hậu khác. Trong khi đó, các tổ chức vận động bảo vệ môi trường bày tỏ hy vọng đề xuất về cơ chế ghi nhận thiệt hại sẽ được Liên hợp quốc xem xét lại trong tương lai.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres ca ngợi vai trò dẫn dắt của các quốc đảo Thái Bình Dương và giới trẻ trong việc thúc đẩy nghị quyết. Ông cho rằng đây là “sự khẳng định mạnh mẽ” đối với luật pháp quốc tế, công lý khí hậu và trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ người dân trước cuộc khủng hoảng khí hậu leo thang.

