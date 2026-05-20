WHO: Năng lực xét nghiệm hạn chế cản trở cuộc chiến chống Ebola

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Anne Ancia, cho biết năng lực xét nghiệm hạn chế đang làm chậm quá trình ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola ở nước này.

Đo thân nhiệt để kiểm dịch Ebola tại Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: XINHUA

Để giải quyết tình trạng nêu trên, WHO đã chuyển tổng cộng 12 tấn hàng cứu trợ và thêm 6 tấn nữa đang trên đường tới khu vực bùng phát dịch bệnh. Các lô hàng cứu trợ bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu và các mẫu xét nghiệm.

Công ty BioFire Defense thuộc Tập đoàn BioMérieux của Pháp cũng đang tăng tốc sản xuất bộ xét nghiệm tích hợp có khả năng phát hiện chủng Bundibugyo để cung ứng cho các đối tác quốc tế.

Trong khi đó, công tác dập dịch của WHO còn đối mặt tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Liên hợp quốc cho biết, mới chỉ nhận được 34% trong tổng số 1,4 tỷ USD ngân sách kêu gọi cứu trợ cho Congo năm nay.

Dù Mỹ đã chính thức rút khỏi WHO từ tháng 1, bà Ancia khẳng định sự hợp tác giữa Mỹ và WHO trong ứng phó với đợt bùng phát virus Ebola hiện diễn ra rất tốt.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo cam kết tài trợ thiết lập tối đa 50 phòng khám điều trị lưu động, đồng thời chi trả các chi phí vận hành tuyến đầu liên quan tại những vùng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh thuộc Congo và Uganda, nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng y tế xuyên biên giới.

