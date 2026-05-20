EU - Mỹ đạt thỏa thuận triển khai hiệp định thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về triển khai hiệp định thương mại song phương, qua đó giúp tránh nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh Washington gây sức ép về thuế quan.

Bà Zeljana Zovko, Trưởng đoàn đàm phán của Nhóm Đảng Nhân dân châu Âu. Ảnh: theparliamentmagazine.eu

Thông tin trên được bà Zeljana Zovko, Trưởng đoàn đàm phán của Nhóm đảng Nhân dân châu Âu (EPP) tại Nghị viện châu Âu, xác nhận ngày 20-5, sau các cuộc đàm phán giữa đại diện EU và Mỹ về khuôn khổ pháp lý cho thỏa thuận thương mại.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, bà Zovko cho biết châu Âu đã tránh được nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại gây tổn hại cho doanh nghiệp, đầu tư và hàng triệu việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Theo truyền thông châu Âu, thỏa thuận trên được thông qua sau cuộc họp kéo dài đến đêm 19-5 tại Strasbourg (Pháp), liên quan việc thực thi các nội dung thuế quan trong tuyên bố thương mại chung EU - Mỹ được ký gần một năm trước.

Động thái này được cho là giúp EU đáp ứng thời hạn ngày 4-7 mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó, trong bối cảnh Washington cảnh báo có thể áp đặt thêm các mức thuế mới nếu tiến trình triển khai thỏa thuận không được hoàn tất đúng hạn.

LÊ VIỆT