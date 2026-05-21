Philippines phát lệnh bắt giữ Thượng nghị sĩ bị ICC truy nã

Ngày 21-5, Bộ Tư pháp Philippines ra lệnh bắt giữ Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa theo lệnh truy nã của Tòa án hình sự quốc tế (ICC).

Theo báo Inquirer (Philippines), phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21-5, Bộ trưởng Tư pháp Fredderick Vida cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật Philippines hiện có trách nhiệm tiến hành bắt giữ ông Dela Rosa, do ICC đã ban hành lệnh bắt hợp lệ đối với Thượng nghị sĩ này vào tuần trước.

Bộ trưởng Fredderick Vida cho biết, ông Dela Rosa bị cáo buộc là “đồng phạm thực hiện tội ác chống nhân loại”, liên quan đến chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Ông Dela Rosa, cựu Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Philippines, đã rời khỏi tòa nhà Thượng viện vài giờ sau vụ đối đầu giữa lực lượng an ninh Thượng viện và các đặc vụ chính phủ tìm cách bắt giữ ông vào tuần trước.

Tòa án Tối cao Philippines hôm 20-5 cũng đã bác đơn của ông Dela Rosa yêu cầu ban hành lệnh ngăn chặn lệnh bắt giữ của ICC.

