Mỹ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, nhằm củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại Đông Âu.

Binh lính Mỹ chuẩn bị cho một cuộc tập trận gần thị trấn Bemowo Piskie, Ba Lan. Ảnh: Sean Gallup

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện tranh cãi liên quan kế hoạch tạm hoãn triển khai khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Trước đó, nhiều nghị sĩ Mỹ và quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại về khả năng Washington cắt giảm hiện diện quân sự tại khu vực, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiện chưa rõ thời điểm triển khai cụ thể cũng như nhiệm vụ của lực lượng bổ sung. Tuy nhiên, động thái này được xem là tín hiệu trấn an đối với Ba Lan, một trong những đồng minh thân cận của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời là trung tâm hậu cần quan trọng hỗ trợ Ukraine.

Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rà soát hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Đầu tháng này, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, trong bối cảnh Washington và một số đồng minh châu Âu còn bất đồng liên quan cuộc xung đột tại Iran, cũng như vấn đề chia sẻ gánh nặng quốc phòng trong NATO.

MINH CHÂU