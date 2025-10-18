Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TPHCM): Xác định mục tiêu, đột phá để xây dựng đô thị văn minh

Sáng 18-10, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với sự tham dự của 250 đại biểu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, dự và chỉ đạo.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 59 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Vũ Đăng Khoa được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vũng Tàu tặng cờ chúc mừng﻿ Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam phường xác định 17 mục tiêu, 2 khâu đột phá và 6 chương trình hành động trọng tâm. Trong đó, tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ, phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận khu phố; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh - sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”...

Các đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh, Vũng Tàu đang đứng trước “ngưỡng cửa vàng” của giai đoạn phát triển lịch sử. Công tác Mặt trận phải có những bước chuyển mình mạnh mẽ, mang tính đột phá trong tư duy và hành động.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc định hướng 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc kiến tạo khối đại đoàn kết số, tận dụng công nghệ để kết nối, lắng nghe và phục vụ người dân; chuyển đổi an sinh từ "phao cứu sinh" sang "bệ phóng tương lai", giúp người dân tự lực vươn lên; thúc đẩy phong trào kinh tế xanh, du lịch bền vững, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại...

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào các vùng bị thiệt hại do bão lũ

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu cũng phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào các vùng bị thiệt hại do bão lũ và ủng hộ Quỹ vì người nghèo, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái, đoàn kết sẻ chia”.

TRÚC GIANG