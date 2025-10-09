Phường Hòa Lợi (TPHCM): Phát huy vai trò của mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội

Quang cảnh đại hội

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua đó, đã có những phong trào nổi bật, lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng phường Hòa Lợi ngày càng khang trang, sạch đẹp như: tuyến đường văn minh đô thị, khu phố không rác…

260 đại biểu tiêu biểu tham dự đại hội

Tại đại hội, đại biểu đã đóng góp thêm các ý kiến vào văn kiện đại hội như: cần nêu rõ các mô hình tiêu biểu, thể hiện vai trò của cá nhân, các tổ chức thành viên; vai trò của các dân tộc, tôn giáo trong nhiệm kỳ qua; vai trò của MTTQ trong việc tham gia thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số. Đặc biệt, đại biểu cũng nhấn mạnh về phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là ở cơ sở...

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 60 vị. Ông Lê Nguyễn Thanh Bình được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hòa Lợi.

Ban Vận động Quỹ vì người nghèo TPHCM trao hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội cho phường Hòa Lợi 200 triệu đồng

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Lợi đề ra 6 chương trình hành động. Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát động chương trình ủng hộ đồng bào Cuba

Dịp này, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo TPHCM trao hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội cho phường Hòa Lợi 200 triệu đồng; Ủy ban MTTQ phường Hòa Lợi phát động ủng hộ đồng bào Cuba với số tiền gần 20 triệu đồng; đồng thời, khen thưởng các tập thể có những đóng góp tiêu biểu vào việc mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

TÂM TRANG