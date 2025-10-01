Văn nghệ sĩ Thành phố ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ gần 300 triệu đồng

Sáng 1-10, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng nhiều văn nghệ sĩ đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để đóng góp, ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 (Bualoi).

UBMTTQ Việt Nam TPHCM nhận số tiền 291,8 triệu đồng của văn nghệ sĩ TPHCM đóng góp, ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham gia buổi gặp gỡ ý nghĩa này có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, Chủ tịch Hội điện ảnh TPHCM; Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM cùng các văn nghệ sĩ của TPHCM.

UBMTTQ Việt Nam TPHCM thông tin về tình hình bão lũ ở các tỉnh thành. Ảnh: THÚY BÌNH

Những ngày qua, cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thống kê đến 19 giờ ngày 29-9, đã có 19 người chết, 13 người mất tích, 82 người bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị tàn phá do bão.

Văn nghệ sĩ Thành phố đóng góp, ủng hộ, với mong muốn sẻ chia với người dân ở các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề vì mưa bão, lũ lụt. Ảnh: THÚY BÌNH

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa tình của TPHCM, văn nghệ sĩ Thành phố đã chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Trong sáng 1-10, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã nhận được sự đóng góp của các văn nghệ sĩ TPHCM qua hình thức chuyển khoản và đóng góp tại chỗ là 291,8 triệu đồng (291.800.000 đồng)

Văn nghệ sĩ Thành phố nhiều thế hệ cùng lưu lại tấm ảnh kỷ niệm sau buổi gặp mặt ý nghĩa. Ảnh: THÚY BÌNH

"Trong những ngày Giỗ tổ Sân khấu sắp tới, Hội Sân khấu TPHCM - Ban Ái hữu Nghệ sĩ cũng sẽ đón nhận sự đóng góp, phụng cúng của khán giả, mạnh thường quân, các nghệ sĩ... Toàn bộ số tiền tiếp nhận sẽ được chuyển đến UBMTTQ Việt Nam TPHCM để đóng góp vào quỹ ủng hộ đồng bào đang bị thiên tai, bão lũ. Đó là việc làm nhiều ý nghĩa của nghệ sĩ sân khấu trong ngày truyền thống của nghề, thể hiện tấm lòng tri ân với khán giả gần xa", NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM, cho biết.

