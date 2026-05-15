Về đề xuất thời gian bảo hành công trình giao thông tối thiểu 10 năm của Công ty Sơn Hải: Nghiên cứu kỹ về công tác bảo hành đối với từng loại công trình

Mặc dù cho rằng đề xuất kéo dài thời gian bảo hành công trình giao thông từ 2 năm lên 10 năm của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Công ty Sơn Hải) là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên Bộ Xây dựng vẫn khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện kéo dài thời gian bảo hành công trình. Quan điểm này được nhiều doanh nghiệp đồng tình.

Chưa đủ cơ sở thực tế, kỹ thuật

Ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng, đề xuất quy định bắt buộc thời gian bảo hành công trình giao thông tối thiểu 10 năm của Công ty Sơn Hải không chỉ tác động đến các chủ thể mà còn tác động đến hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng đã họp với đại diện Công ty Sơn Hải cùng các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, giao thông để đánh giá đề xuất này. Kết quả rà soát cho thấy, đề xuất của Công ty Sơn Hải là chưa đủ cơ sở thực tế và kỹ thuật.

Đoạn đường Công ty Sơn Hải cắm biển bảo hành 10 năm nhưng đang bị gỡ bỏ

Hiện nay pháp luật quy định thời gian bảo hành tối thiểu đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I sử dụng vốn đầu tư công là 2 năm. Đây là khoảng thời gian các khiếm khuyết do lỗi thi công của nhà thầu bộc lộ để yêu cầu sửa chữa, khắc phục. Quy định này đã được nghiên cứu trên cơ sở đặc điểm kỹ thuật công trình và phù hợp với thông lệ quốc tế. Nếu kéo dài thời gian bảo hành vượt quá chu kỳ sửa chữa định kỳ thì sẽ khó phân định trách nhiệm giữa lỗi thi công và hao mòn trong khai thác, có thể phát sinh tranh chấp và ảnh hưởng công tác bảo trì. Tuy nhiên, các quy định hiện hành không hạn chế việc kéo dài thời gian bảo hành, nếu các bên thấy cần thiết thì có thể thống nhất và thỏa thuận trong hợp đồng. Bộ Xây dựng luôn khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện kéo dài thời gian bảo hành.

Nêu quan điểm về vấn đề này từ góc độ chủ đầu tư, ông Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, nêu ý kiến, nếu áp dụng cứng bảo hành 10 năm cho toàn bộ công trình giao thông thì chi phí bảo lãnh, bảo hiểm, dự phòng rủi ro và giá dự thầu sẽ tăng đáng kể. Áp lực này càng lớn hơn trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng nhiên liệu, chi phí vận tải, chi phí lãi vay tăng mạnh.

Mặt khác, kiến nghị này không phù hợp với kinh nghiệm quản lý phổ biến của một số nước trong khu vực. Bên cạnh đó, việc đề xuất kéo dài thời gian bảo hành lên 10 năm sẽ trùng với thời điểm thực hiện công tác sửa chữa định kỳ theo yêu cầu của quy trình bảo trì, không đúng với bản chất của công tác bảo hành công trình là sửa chữa các khiếm khuyết thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công.

Xem xét kỹ trách nhiệm

Nhiều tài xế bày tỏ sự quan tâm trước việc đề xuất kéo dài bảo hành công trình giao thông của Công ty Sơn Hải. Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty CP Vận tải Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng (Hải Phòng), cho rằng, thực tế có những tuyến đường mới làm vài năm, thậm chí vừa hết bảo hành đã xuất hiện ổ gà, hằn lún, “vá chằng vá đụp”, khiến xe chạy rất xóc, nhanh hỏng lốp, hỏng gầm, chi phí bảo dưỡng tăng lên, cuối cùng doanh nghiệp vận tải và tài xế phải tự gánh. Bảo hành 2 năm hay 10 năm thì các cơ quan quản lý cần xem xét, vấn đề các doanh nghiệp vận tải quan tâm là công trình phải bền, lưu thông phải êm thuận, an toàn.

Ngày 14-5, đại diện Công ty Sơn Hải cho biết không có ý kiến gì về câu trả lời của Bộ Xây dựng. Quan điểm của doanh nghiệp là kéo dài thời gian bảo hành công trình để tiết kiệm ngân sách nhà nước, tăng quyền lợi cho người dân tham gia giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà thầu.

Đồng quan điểm này, tài xế Phạm Cường (Công ty Vận tải Minh Sơn, Bắc Ninh) bày tỏ, chất lượng công trình phải được đánh giá bằng tuổi thọ khai thác thực tế chứ không phải chỉ qua thời gian bảo hành trên hồ sơ. Nếu phải chịu trách nhiệm dài hơn với chất lượng công trình, chắc chắn nhà thầu và đơn vị thi công sẽ thi công cẩn thận hơn, sử dụng vật liệu tốt hơn, không để xảy ra chuyện hết bảo hành là đường bắt đầu hỏng. “Chúng tôi mong các cơ quan quản lý siết chặt trách nhiệm của nhà thầu để làm đường bền hơn, bởi người chịu ảnh hưởng trực tiếp mỗi ngày chính là người tham gia giao thông”, anh Cường chia sẻ.

Ở góc độ chuyên gia, ông Tống Văn Nga, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, thông tin, các công trình giao thông sử dụng bê tông, xi măng thường có thời gian sử dụng cao, chi phí bảo trì thấp, ít chịu tác động của môi trường. Tuy nhiên, đối với các công trình bằng nhựa đường, đá, cát và bột khoáng, mức độ chịu tác động của môi trường lớn hơn, đặc biệt là các công trình được xây dựng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, các cơ quan quản lý cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng về công tác bảo hành, bảo trì đối với từng loại công trình.

MINH DUY