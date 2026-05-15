Chiều 14-5, Viện Kiểm sát khu vực 4-TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại Cát Bà.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-5, Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) kiểm tra một cơ sở lưu trú thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

6 người gồm: Trần Đức Phong (trú TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (trú đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng); Vũ Thái Nam (trú tỉnh Bắc Ninh); Trần Minh Trang (trú TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (trú TPHCM, có nghệ danh Miu Lê); Vũ Khương An (trú TPHCM).

Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 7 đến 9-5, Đoàn Thị Thúy An mời một số người bạn đến cơ sở lưu trú chơi. Trong đó, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, tài liệu điều tra ban đầu xác định là những đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH