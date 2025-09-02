Vì một Việt Nam hùng cường

Mùa Thu cách đây 80 năm, bản Tuyên ngôn Độc lập thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Ngày 2-9 từ đó không chỉ là mốc son của lịch sử, mà còn trở thành Tết Độc lập - ngày hội lớn của toàn dân tộc, khi ý chí độc lập và khát vọng vươn lên hòa quyện thành sức mạnh.

Khối diễu binh trong buổi tổng hợp luyện k ỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đi qua muôn vàn gian khó, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, vững vàng trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong dòng chảy chung ấy, TPHCM - thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu - luôn là nơi hội tụ sức mạnh, là đầu tàu góp phần tích cực đưa đất nước tiến về phía trước.

Cách đây 80 năm, trong mùa Thu lịch sử 1945, Sài Gòn - Chợ Lớn cùng Nam bộ đã vùng lên giành chính quyền, đóng góp to lớn vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Từ đó, trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Sài Gòn - Gia Định đã trở thành “Thành đồng Tổ quốc”, biểu tượng kiên cường, bất khuất của cả dân tộc. Tháng 7-1976, Quốc hội khóa VI đã quyết định đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố vinh dự mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Từ đây, một chặng đường mới bắt đầu, với trọng trách là đầu tàu kinh tế, là cửa ngõ giao thương quốc tế của cả nước.

Có thể nói, nhìn vào TPHCM có thể thấy rõ nhất tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của cả dân tộc. Từ một đô thị bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, thành phố đã trở thành trung tâm kinh tế năng động nhất nước. Những năm qua, với nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị dành riêng, TPHCM đã và đang tiếp tục được trao trọng trách thử nghiệm thể chế, bứt phá hạ tầng, thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế số.

Không chỉ đi đầu về phát triển, TPHCM còn là nơi hội tụ nghĩa tình. Trong mọi biến cố - từ dịch bệnh đến thiên tai - tinh thần “thành phố vì cả nước, cùng cả nước” luôn được khẳng định bằng những hành động sẻ chia, nhân văn. Chính sự kết hợp giữa năng động sáng tạo và nghĩa tình nhân ái ấy đã tạo nên hình ảnh TPHCM là một trong những biểu tượng tiêu biểu cho khát vọng Việt Nam.

Những ngày này, từ Hà Nội đến TPHCM, từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến đô thị, sức mạnh của dân tộc đang hội tụ cho một mục tiêu chung: khát vọng 2045 - đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển.

Thách thức còn nhiều: cạnh tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, yêu cầu đổi mới thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… nhưng lịch sử 80 năm qua đã để lại cho chúng ta một bài học quý giá: chỉ cần đoàn kết, bản lĩnh và dấn thân, dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua.

Cả dân tộc đang đón chào ngày Tết Độc lập và ngày hôm nay không chỉ để tưởng nhớ mà còn để khẳng định: trách nhiệm của thế hệ hôm nay là viết tiếp khát vọng độc lập bằng hành động cụ thể. Nếu thế hệ cha ông đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” thì thế hệ hôm nay phải “Quyết làm cho Tổ quốc hùng cường”.

Trong hành trình ấy, TPHCM không chỉ là một đô thị đặc biệt mà còn là biểu tượng của khát vọng bứt phá, là minh chứng rằng sức mạnh Việt Nam luôn bắt đầu từ sự tiên phong và lan tỏa. Đặc biệt, một dấu mốc mới trong lịch sử thành phố là việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn, đồng bộ, hiện đại cho thành phố.

Việc mở rộng địa giới hành chính giúp thành phố có điều kiện tái cấu trúc không gian phát triển, kết hợp hài hòa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Đây chính là tiền đề quan trọng để thành phố tổ chức lại sản xuất, phân bổ dân cư, bảo đảm phát triển bền vững và cân đối hơn.

TPHCM cũng là nơi hội tụ tinh thần nghĩa tình - luôn đặt nhân dân làm trung tâm. Chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau chính là nét đẹp của một đô thị mang trong mình giá trị nhân văn sâu sắc.

Trong bối cảnh xây dựng đất nước hùng cường, chính sự kết hợp giữa năng động sáng tạo và nghĩa tình nhân ái của TPHCM sẽ là điểm nhấn đóng góp quan trọng vào thành công chung.

Ảnh minh họa

Trong không khí của ngày Tết Độc lập hôm nay, không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử vàng mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của từng người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Hành động hôm nay - từ việc giữ vững độc lập, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đến nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân - chính là con đường hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Từ Hà Nội - nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, đến TPHCM - đô thị lớn nhất cả nước đang vươn mình mạnh mẽ và lan tỏa khắp mọi miền, sức mạnh Việt Nam đang hội tụ và bừng lên.

Đó là sức mạnh của một dân tộc đã không tiếc máu xương và hy sinh để quyết giành cho được độc lập, và nay quyết tâm dựng xây một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG