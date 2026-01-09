Xử phạt tài xế không bằng lái chạy xe khách trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Ngày 9-1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT vừa phát hiện một xe khách vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng trong quá trình kiểm tra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Xe khách vi phạm nghiêm trọng trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Video: Cục CSGT

Cụ thể, vào chiều 8-1, trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (địa phận tỉnh Khánh Hòa), Tổ CSGT thuộc Đội 6, Phòng 6 (Cục CSGT) đã dừng kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 50E-500XX.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển phương tiện vi phạm cùng lúc hai lỗi nghiêm trọng gồm: không có giấy phép lái xe và vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển theo quy định.

Lực lượng CSGT niêm phong xe khách vi phạm để tạm giữ. Ảnh: Cục CSGT

Căn cứ các quy định của Nghị định 168, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với cả người điều khiển phương tiện và chủ xe.

Đối với tài xế, hành vi điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe bị xử phạt 19 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày (theo điểm b khoản 9 Điều 18); hành vi vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển bị xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe (theo điểm e khoản 5 Điều 20).

Đối với chủ phương tiện, lực lượng chức năng xử phạt 58 triệu đồng (theo điểm i khoản 14 Điều 32); 3 triệu đồng (theo điểm a khoản 11 Điều 32).

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 81,5 triệu đồng. Phương tiện bị tạm giữ 7 ngày để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

HIẾU GIANG