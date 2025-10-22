Cân nhắc tính đặc thù của ngành y trong đào tạo đại học

Lực lượng bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và bác sĩ nội trú chiếm 2/3 nhân lực sau đại học của ngành y. Họ chính là lực lượng chủ lực ưu tú đóng góp rất lớn cho ngành, nhưng lại chưa được công nhận học vị trong hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: PHAN THẢO

Sáng 22-10, các đại biểu Quốc hội (ĐB) nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Chiều cùng ngày, ĐB thảo luận tại tổ về nội dung này.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, ĐB Nguyễn Tri Thức (TPHCM), Thứ trưởng Bộ Y tế quan tâm đến vấn đề đào tạo y khoa. Theo ông, bệnh nhân là “cuốn sách” quan trọng nhất đối với người học ngành y, do đó quá trình đào tạo có nét đặc thù. Trong khi đó, dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) hầu như không có những quy định riêng cho ngành này.

ĐB Nguyễn Tri Thức cho rằng, ngành y có những đặc thù chưa được cân nhắc, quy định trong dự thảo luật này. “Lực lượng bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và bác sĩ nội trú chiếm 2/3 nhân lực sau đại học của ngành y. Họ chính là lực lượng chủ lực ưu tú đóng góp rất lớn cho ngành, nhưng lại chưa được công nhận học vị trong hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân”, ĐB Nguyễn Tri Thức phát biểu.

Quy định trong dự thảo về việc Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt chương trình đào tạo của các ngành sức khỏe cũng được ĐB Nguyễn Tri Thức cho là không hợp lý. “Bác sĩ muốn giỏi nghề phải thực hành thường xuyên, xem người bệnh là cuốn sách lớn nhất của đời mình, chứ suốt ngày ôm cuốn sách đọc, không có kiến thức lâm sàng thì rất khó. Mỗi trường đại học y khoa đều phải có bệnh viện để thực hành, thậm chí phải hợp tác với một số bệnh viện nữa, rồi chuẩn chương trình đào tạo y khoa cũng do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định, tôi không biết phê duyệt bằng cách nào”, ĐB thẳng thắn nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Tri Thức. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại tổ TPHCM, các ĐB Phạm Khánh Phong Lan, Phan Văn Mãi bày tỏ tán thành ý kiến ĐB Nguyễn Tri Thức. ĐB Phạm Khánh Phong Lan nhận xét thêm, hiện đang có hiện tượng nở rộ các trường y dược, nhưng do đặc thù của lĩnh vực này, cần phải làm rõ thêm các điều kiện mở trường, không chỉ về đội ngũ giảng viên cơ hữu, mà cả về cơ sở vật chất, thực hành.

ĐB Phan Văn Mãi cũng góp ý: “Việc đào tạo 3 “ông thầy” (thầy giáo, thầy thuốc, thầy pháp lý hay còn gọi nôm na là thầy “cãi”) không nên quản lý hành chính như nhau, đề nghị ban soạn thảo luật quan tâm đến tính đặc thù của từng ngành”. ĐB cũng đề nghị bổ sung thêm nhiều cơ chế “đủ thoáng, đủ mạnh, dễ thực hiện” để thực hiện chủ trương xã hội hóa GD-ĐT hiệu quả hơn theo hướng trao quyền nhiều hơn gắn với trách nhiệm giải trình.

Đại biểu Phan Văn Mãi. Ảnh: QUANG PHÚC

Vấn đề sách giáo khoa (SGK) cũng được nhiều ĐB quan tâm. ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) thống nhất sử dụng một bộ SGK, “nhưng nếu áp dụng ngay từ năm học 2025-2026 sau thì có kịp không, có bảo đảm chất lượng không, phải tính toán kỹ”. Cũng theo ĐB, nếu sử dụng lại SGK hiện nay thì cần chú ý, “vì lỗi rất nhiều”, mà SGK bị lỗi là điều tối kỵ.

ĐB Nguyễn Tuấn Thịnh (Hà Nội) cũng đồng tình với ý kiến của ĐB Nguyễn Anh Trí, cho rằng, "nếu làm từ năm học sau có thể vội vàng quá", kể cả tài liệu giáo dục địa phương, giao địa phương biên soạn mà làm từ năm sau cũng sẽ rất cập rập.

Về thực hiện SGK miễn phí, ĐB Nguyễn Tuấn Thịnh đề xuất in SGK phát cho các trường, sau đó trường cho học sinh mượn học miễn phí, học xong thì trả lại, như thế bảo đảm tránh lãng phí, tránh phải in SGK nhiều lần.

ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội). Ảnh: PHAN THẢO

ĐB Phạm Khánh Phong Lan bày tỏ băn khoăn: lúc đưa ra lý lẽ thay đổi từ một bộ sang nhiều bộ SGK nghe rất có lý, bây giờ lại đổi từ nhiều bộ sang sử dụng chung một bộ, cũng lại rất nhiều lý lẽ… “Như thế hệ trước và bản thân tôi thấy việc sử dụng một bộ SGK có nhiều tiện tích, tiện lợi và chất lượng giảng dạy, học tập cũng đảm bảo”, ĐB Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ.

ĐB còn nêu kinh nghiệm của Hàn Quốc về việc dịch nguyên bộ SGK khoa học thường thức của Nhật Bản để sử dụng, do vậy lựa chọn bộ sách tốt về khoa học tự nhiên của các quốc gia phát triển cũng là một cách làm rất đáng tham khảo.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại tổ, về việc sử dụng một bộ SGK thống nhất trong toàn quốc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định sẽ kịp từ năm học sau. Bộ đang xây dựng đề án và sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11.

PHAN THẢO-ANH THƯ