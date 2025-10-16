Bộ Y tế cảnh báo dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Thu - Đông

Ngày 16-10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có cảnh báo về nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh mùa Thu - Đông và khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa.

Theo Cục Phòng bệnh, hiện nay thời tiết chuyển mùa cùng với tác động của biến đổi khí hậu, sự gia tăng giao lưu, du lịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan.

Nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như: cúm mùa, Covid-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.Coli... Bên cạnh đó, một số bệnh lưu hành như sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn đang có xu hướng gia tăng cục bộ tại nhiều địa phương.

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát do biến đổi khí hậu, mưa lũ

Để phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; chú trọng phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, khu công nghiệp và khu dân cư. Khi phát hiện ổ dịch, phải khoanh vùng và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch bùng phát và kéo dài.

Các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống số ca nhập viện gia tăng, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Đặc biệt cần quan tâm nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người bệnh tại các khoa hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật. Tăng cường phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện, ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

Các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ em; thường xuyên rà soát đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù, tiêm vét.

Các Sở Y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội để cập nhật kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo phòng bệnh.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ ấm cơ thể, ăn chín uống sôi, sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường; loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách đậy kín các dụng cụ chứa nước, thả cá bảy màu để diệt lăng quăng; không tiếp xúc, giết mổ, sử dụng gia cầm, động vật ốm chết không rõ nguyên nhân; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến gia cầm, động vật.

MINH KHANG