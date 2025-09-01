Đồng chí Triệu Lạc Tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 1-9, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu đã thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tặng quà lưu niệm cho khu di tích.

Theo kế hoạch, chiều 1-9, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có cuộc tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2-9; đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 31-8 đến ngày 2-9, theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

>>> Một số hình ảnh đồng chí Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc sáng nay, 1-9:

Đồng chí Triệu Lạc Tế thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tặng quà lưu niệm đến khu di tích. Ảnh: QUANG PHÚC.

Đồng chí Triệu Lạc Tế thăm ao cá Bác Hồ. Ảnh: QUANG PHÚC.

