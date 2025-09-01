Chiều 1-9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez và Phu nhân dự lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba (2-12-1960 – 2-12-2025).

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez và Phu nhân dự lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương.

Lễ mít tinh có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Cuba cùng nhiều quan khách quốc tế

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ mít tinh ngày 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez phát biểu tại buổi lễ mít tinh ngày 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng dự lễ mít tinh còn có đoàn đại biểu cấp cao Cuba; đại sứ, đại biện, đại diện đại sứ quán các nước Mỹ Latin tại Việt Nam; các thế hệ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam và Cuba.

Đông đảo đại biểu, các thế hệ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam và Cuba tham dự lễ mít tinh. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại lễ mít tinh, Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez đã cùng nhắc lại lịch sử mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam và Cuba, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2-12-1960.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez tham quan triển lãm ngay trước lễ mít tinh chiều 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Sau năm 1975, Cuba tiếp tục duy trì hợp tác giúp đỡ, kiên định lập trường nguyên tắc cách mạng, ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ của đất nước của ta. Về phần mình, Việt Nam luôn dành cho Cuba tình đoàn kết, hợp tác anh em, chân thành gắn bó, coi việc đoàn kết, giúp đỡ Cuba là nghĩa vụ xuất phát từ lương tâm, “nhiệm vụ xuất phát từ trái tim” và tình cảm quốc tế trong sáng mang tính truyền thống của dân tộc.

Việt Nam chia sẻ nhiều kinh nghiệm với Cuba như Học thuyết “Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc chống xâm lược”, giúp đỡ Cuba vượt qua những thời điểm khó khăn, hợp tác giúp Cuba sản xuất lúa gạo và phát triển lương thực, kinh nghiệm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập với thế giới. Lãnh đạo hai nước nhiều lần nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước là “điển hình giữa hai nước xã hội chủ nghĩa”, “quan hệ Đảng là hòn đá tảng”, “biểu tượng của thời đại”.

Những năm gần đây, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm, củng cố, thúc đẩy và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

BÍCH QUYÊN