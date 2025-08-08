Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025

Tối 8-8, Bộ GD-ĐT đã thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025.

Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam với 8 thành viên đã xuất sắc giành được thành tích cao ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội.

Ở hình thức thi cá nhân, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Giải Khuyến khích.

Đội tuyển Việt Nam tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025

Cụ thể, 3 Huy chương Vàng là các em: Nguyễn Viết Trung Nhân, Lớp 10, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuấn, Lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Phú Nhân, lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng.

Em Nguyễn Nhật Minh, Lớp 10, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Bạc.

3 Huy chương Đồng là các em: Nguyễn Khắc Trung Kiên, lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Bùi Đàm Quân, lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Hoàng Công Bảo Long, Lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng.

Em Bùi Quang Nguyên, Lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải Khuyến khích.

Ở hình thức thi đồng đội, đội Việt Nam 2 gồm các học sinh: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân đã đạt vị trí thứ 4 với 198,4 điểm - xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại kỳ này, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Kỳ thi IOAI 2025 được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 8-8 với sự tham gia chính thức của 300 thí sinh thuộc 78 đội đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

LÂM NGUYÊN