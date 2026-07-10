TPHCM và Thượng Hải tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác

Ngày 10-7, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, hội kiến Phó Thị trưởng Thượng Hải Lô Sơn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh hội kiến với Phó Thị trưởng Thượng Hải Lô Sơn. Ảnh: Sở Ngoại vụ TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh bày tỏ vui mừng cùng Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, làm việc tại Thượng Hải. Đồng chí Bùi Minh Thạnh chia sẻ, chuyến thăm nhằm đẩy mạnh nghiên cứu kinh nghiệm của các đô thị quốc tế trong quản lý môi trường đô thị, phòng chống ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh và Phó Thị trưởng Thượng Hải Lô Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Sở Ngoại vụ TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Thượng Hải và TPHCM tiếp nối và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác đã thiết lập hơn 30 năm qua; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của hai thành phố.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh cũng đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên giữa lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo Thượng Hải để định hướng quan hệ hợp tác; đồng thời mời Phó Thị trưởng Lô Sơn cùng lãnh đạo thành phố Thượng Hải đến thăm TPHCM, kết hợp tham dự các sự kiện đối ngoại lớn do TPHCM tổ chức trong năm 2026.

Tọa đàm với Hiệp hội Doanh nghiệp Ninh Ba tại Thượng Hải. Ảnh: Sở Ngoại vụ TPHCM

Tại cuộc hội kiến, Phó Thị trưởng Lô Sơn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vừa kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của TPHCM, khẳng định vị thế của một đô thị hàng đầu Việt Nam.

Phó Thị trưởng Thượng Hải cũng bày vui mừng vì những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Thượng Hải và TPHCM kể từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị năm 1994; tin tưởng TPHCM sau sáp nhập tiếp tục vươn lên trở thành đô thị phát triển phồn vinh, hiện đại trong khu vực.

Phó Thị trưởng Lô Sơn khẳng định, Thượng Hải sẵn sàng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM thông qua giao lưu, trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn của hai bên; đồng thời ghi nhận lời mời tham dự các sự kiện đối ngoại của TPHCM và nhất trí tăng cường các chuyến thăm cấp cao giữa hai thành phố trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, trong các ngày 8 và 9-7, Đoàn đại biểu TPHCM đã gặp đại diện lãnh đạo thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô; khảo sát thực tế tại Tập đoàn Năng lượng Môi trường Everbright Tô Châu; làm việc với lãnh đạo Cục Sinh thái và Môi trường thành phố Thượng Hải; tham dự tọa đàm với Hiệp hội Doanh nghiệp Ninh Ba tại Thượng Hải và thăm trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.

PHƯƠNG NAM