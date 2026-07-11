Lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm với bạn bè quốc tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tại lễ tuyên dương, sáng 11-7. Ảnh VIẾT CHUNG

Cùng dự sự kiện có Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan; 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tham gia đoàn; Đại biện lâm thời Venezuela tại Việt Nam Estela del Valle Quijada Suárez.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phối hợp lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và bảo đảm cho các hoạt động của Đoàn cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela với cường độ mạnh gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, cùng đội chó nghiệp vụ và trang thiết bị hiện đại sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể tại lễ tuyên dương, sáng 11-7. Ảnh VIẾT CHUNG

Đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn; bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu; Đoàn công tác dành số tiền công tác phí cùng đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ tại lễ tuyên dương, sáng 11-7. Ảnh VIẾT CHUNG

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế, như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ tuyên dương, sáng 11-7. Ảnh VIẾT CHUNG

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, trở về từ đất nước Venezuela. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới các đồng chí, đại biểu, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn, cứu hộ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, từng trải qua chiến tranh, thiên tai khốc liệt, nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế, Việt Nam - đất nước "sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa" thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn. Ngày nay, khi có điều kiện, năng lực, vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại.

Thủ tướng đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn. Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn. Do đó, chúng ta cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Thủ tướng đề nghị nâng tầm nhận thức về công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế, xác định đây là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; là phương thức xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Song song đó, cần tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh; tiếp tục kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp, xử lý thảm họa; được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành, ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, công nghệ và hậu cần chiến lược. Chính phủ sẽ quan tâm tiếp tục ưu tiên đầu tư các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm tốt nhất điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tại Venezuela để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng thủ dân sự, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ tuyên dương, sáng 11-7. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng đề nghị làm tốt công tác thông tin đối ngoại, lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và chuyên nghiệp. "Chúng ta cần kể đúng, kể hay, kể có chiều sâu về những việc làm tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, lan tỏa ý nghĩa của những hoạt động trách nhiệm, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế", Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, sức mạnh của quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela, Chủ tịch nước có các Quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cho 21 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 52 cá nhân.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA