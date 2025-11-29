Việt Nam là điểm nóng sốt xuất huyết trên toàn cầu

Sốt xuất huyết (SXH) đang lan rộng trên toàn cầu, chưa có quốc gia nào thành công trong kiểm soát dịch bệnh này. Tại Việt Nam, SXH diễn biến khó lường với hơn 100.000 ca mắc mỗi năm.

Ngày 29-11, Viện Pasteur TPHCM phối hợp Takeda Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về SXH năm 2025, với chủ đề "Hiện thực hóa các hành động toàn diện trong kiểm soát SXH", quy tụ gần 700 chuyên gia trong nước và quốc tế.

PGS-TS-BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, chia sẻ, Việt Nam là một trong những điểm nóng của SXH trên toàn cầu, diễn biến khó lường.

Mỗi năm, nước ta ghi nhận khoảng 100.000 ca SXH, tỷ lệ mắc thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Hiện nay, bệnh không còn theo mùa mà kéo dài quanh năm, lưu hành trên toàn quốc thay vì tập trung ở miền Nam như trước đây.

Tỷ lệ mắc SXH trên 100.000 dân thuộc nhóm cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm. Đáng ngại, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tạo gánh nặng về y tế, kinh tế, xã hội...

"Thực tế này đòi hỏi một chiến lược dự phòng – giám sát – điều trị – truyền thông toàn diện, có sự phối hợp đa ngành", PGS-TS-BS Nguyễn Vũ Trung nói.

PGS-TS-BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM phát biểu tại hội nghị

Các chuyên gia nhấn mạnh, Việt Nam chỉ có thể kiểm soát hiệu quả SXH khi chuyển sang chiến lược ứng phó chủ động, kết hợp đồng thời nhiều biện pháp dự phòng.

Chiến lược đòi hỏi sự chung sức toàn diện, phối hợp nhịp nhàng giữa y tế dự phòng, điều trị, truyền thông và cộng đồng. Dự phòng chủ động, trong đó có vaccine đóng vai trò quan trọng giúp giảm thiểu gánh nặng bệnh tật.

Một trường hợp sốt xuất huyết nguy kịch điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM

Cũng tại hội nghị, ThS Đỗ Kiến Quốc, Khoa kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TPHCM cho rằng, cần thiết phải có các công cụ cảnh báo sớm giúp định hướng và khoanh vùng, xác định điểm nóng để tập trung các biện pháp can thiệp. Sự hỗ trợ này nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí, tiết kiệm nguồn lực.

Hiện nay, các công cụ đang sử dụng thông số đầu vào là ca bệnh SXH, thông tin khí tượng thuỷ văn, các yếu tố kinh tế xã hội… Thời gian dự báo dao động từ 3 tháng đến 6 tháng, độ chính xác (theo nhà cung cấp) đạt khoảng 69%.

"Để đưa công cụ cảnh báo sớm vào phòng chống dịch, chúng tôi đang đánh giá trên thực địa và có những bước cải tiến. Kết quả thực tế sẽ là căn cứ để tham mưu Bộ Y tế và hướng dẫn địa phương, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch SXH", ThS Đỗ Kiến Quốc chia sẻ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, SXH là 1 trong 10 mối đe dọa hàng đầu về sức khỏe con người. Ước tính 1/2 dân số thế giới nằm trong vùng nguy cơ SXH. Hiện, chưa có biện pháp và mô hình phòng chống SXH nào đạt hiệu quả như mong muốn, chưa có quốc gia nào thành công trong việc kiểm soát dịch SXH.

GIAO LINH