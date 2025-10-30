Việt Nam mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, cơ hội thành công bền vững

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, trong một thế giới đầy bất ổn, bất định, xáo trộn và đứt gãy, Việt Nam mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 30-10, trong chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường cùng với Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Philippines, Tổng thống Chile, Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Canada, Thái tử Abu Dhabi là những khách mời danh dự của hội nghị năm nay.

Với chủ đề “Cầu nối - Doanh nghiệp - Vươn xa", hội nghị năm nay gồm hơn 20 phiên thảo luận, tập trung vào các vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm như: tình hình kinh thế giới, thách thức và cơ hội trước những biến động của môi trường địa chính trị quốc tế, chuyển đổi số, chính sách thuế và hệ thống thương mại đa phương, hạ tầng cơ sở và hệ sinh thái cho phát triển trí tuệ nhân tạo, các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường tiền tệ và tài chính toàn cầu, an ninh năng lượng, cơ hội phát triển năng lượng hạt nhân và khí hoá lỏng, chuỗi cung ứng, đối tác công tư.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đã chia sẻ quan điểm về bài học từ các cuộc cách mạng công nghiệp; trọng trách của châu Á-Thái Bình Dương đối với thế giới; vai trò của cộng đồng doanh nghiệp APEC; con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; và cơ hội hợp tác cùng Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự khác biệt căn bản là những đột phá vượt trội của trí tuệ nhân tạo với tốc độ chưa từng có, tác động sâu rộng và lan tỏa toàn cầu. Từ bài học kinh nghiệm các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, điều quan trọng là phải bảo đảm rằng ngay từ đầu, cuộc cách mạng công nghiệp lần này được dẫn dắt bởi tinh thần hợp tác, tạo cơ hội để tất cả các nền kinh tế đều được tham gia, đóng góp và phát huy khả năng của mình.

Chủ tịch nước cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp APEC cùng hành động với các chính phủ để triển khai trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo mở và bảo đảm trí tuệ nhân tạo bao trùm.

Chủ tịch nước khẳng định trước những biến động sâu sắc, bất ổn, bất định mà thế giới đang trải qua, châu Á-Thái Bình Dương có đủ năng lực và có trách nhiệm đóng vai trò trọng yếu trong bảo đảm an ninh và ổn định kinh tế toàn cầu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Để làm điều này, Chủ tịch nước cho rằng các nền kinh tế APEC cần vượt qua khác biệt, cùng tìm giải pháp để thu hẹp khác biệt, gia tăng điểm tương đồng để châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực của hòa bình, ổn định, đối thoại và hợp tác; khu vực của hội nhập và liên kết kinh tế; khu vực của hợp tác, chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ và là một cộng đồng trách nhiệm.

Thành công mà châu Á-Thái Bình Dương có được đến nay được xây dựng trên nền tảng của hội nhập kinh tế sâu rộng, tự do hóa thương mại và đầu tư, môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch, tiên phong về khoa học công nghệ, và niềm tin vào sức mạnh của đoàn kết và hợp tác. Đây là những giá trị cốt lõi mà chúng ta cần nuôi dưỡng và phát huy để châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tàu phát triển của kinh tế thế giới.

Chia sẻ về con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển đột phá của đất nước để cùng thế giới bước vào kỷ nguyên mới. Đó là hệ thống thể chế, chính sách ngày càng hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế; một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng; một nền chính trị-xã hội ổn định; và mạng lưới đối tác quốc tế phủ khắp năm châu.

Chủ tịch nước khẳng định những thành quả này có được là nhờ vào các chính sách đúng đắn, bàn tay, khối óc và tinh thần lao động không mệt mỏi của tất cả người dân, sự ủng hộ và hợp tác rất đáng trân trọng của bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, Việt Nam nhận thức rõ rằng để đạt tăng trưởng hai con số liên tục, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, cần có những đột phá mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để phá vỡ mọi rào cản, tháo gỡ mọi nút thắt, khai thông và phát huy tối đa nguồn lực, trí tuệ của mọi thành phần kinh tế xã hội và chuyển đổi mô hình phát triển đất nước.

Bên cạnh việc đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang triển khai một loạt cải cách lớn về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống năng lượng; đầu tư vào con người qua giáo dục, y tế.

Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, chuyển từ tâm thế “tham gia” sang “chủ động đóng góp."

Chủ tịch nước cũng giới thiệu những thành tựu nổi bật của Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nêu bật những cơ hội hợp tác đầy tiềm năng mà các đối tác có thể thực hiện với Việt Nam trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, năng lượng, công nghệ sinh học, thành phố thông minh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong một thế giới đầy bất ổn, bất định, xáo trộn và đứt gãy, Việt Nam mang đến cho các doanh nghiệp sự ổn định, an toàn và cơ hội thành công bền vững.

Đồng hành cùng Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ có được môi trường chính trị-xã hội an toàn, ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch; một thị trường quy mô lớn hơn 100 triệu dân; một nền kinh tế năng động, tăng trưởng mạnh mẽ và kết nối toàn cầu; một lực lượng lao động trẻ, dồi dào và được đào tạo bài bản; và hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ.

Phát biểu của Chủ tịch nước nhận được hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình từ hội nghị. Các đại biểu đánh giá cao quan điểm toàn diện, cân bằng của Việt Nam về cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò trọng yếu của châu Á-Thái Bình Dương trong kỷ nguyên mới và nhất là những đề xuất rất thiết thực về định hướng phát triển của APEC và hợp tác công-tư về xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo trách nhiệm, mở và bao trùm.

Các doanh nghiệp bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những bước đi quyết liệt, mạnh mẽ và đột phá mà Việt Nam đang triển khai để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045; tin tưởng vào thành công của Việt Nam và hào hứng về những cơ hội hợp tác mới với Việt Nam trong tiến trình này.

Theo TTXVN