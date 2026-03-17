Thúc đẩy thành lập Nhóm công tác liên chính phủ Việt Nam - Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm

Sáng 17-3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng dự có đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương biên giới và một số tỉnh, thành phố của hai nước. Tại phiên họp, hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, đòi hỏi nỗ lực hơn nữa để tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hai bên trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị thúc đẩy thành lập Nhóm công tác liên chính phủ trong các lĩnh vực trọng điểm; dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, sớm hoàn thành 3 dự án đường sắt kết nối hai nước; cùng với việc dành cho Việt Nam vốn vay với lãi suất ưu đãi, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực đường sắt.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện để Việt Nam mở thêm các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc; tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam như thủy sản khai thác, bưởi, sớm tái nhập khẩu tôm hùm bông và tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp, môi trường, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, y tế, giao lưu nhân dân, nhất là sớm xác định và triển khai các hoạt động trong Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026 -2027; tăng số lượng học bổng dành cho du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trước Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc coi trọng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển, ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao, nhất là nông sản, thúc đẩy thương mại cân bằng.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến độ triển khai 3 tuyến đường sắt và hợp tác về vốn, kỹ thuật, đào tạo nhân lực đường sắt; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam…

Về vấn đề trên biển, hai bên đã trao đổi thẳng thắn và nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt những bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; tôn trọng chủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán về biển, thúc đẩy sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.

BÍCH QUYÊN