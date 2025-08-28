Việt Nam - New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 3 tỷ USD vào năm 2026

Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ hợp tác song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 2-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee, chiều 28-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, trao đổi học sinh, sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; xem xét sớm mở đường bay thẳng kết nối hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế, thương mại cũng như hợp tác giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư.

Hai lãnh đạo nhận định, trong tình hình khu vực, quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều thách thức an ninh - chiến lược mới phát sinh, tác động nhiều mặt đến môi trường an ninh, phát triển của các nước trong khu vực, Việt Nam và New Zealand cần tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, đánh giá và phối hợp chính sách, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng; ủng hộ New Zealand tăng cường quan hệ với ASEAN sâu sắc hơn.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng, Chính phủ và Quốc hội New Zealand ưu tiên tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối ngoại của New Zealand ở khu vực. Ông đề nghị hai bên sớm đề ra chiến lược kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 3 tỷ USD vào năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand cho rằng, hai bên cần triển khai các lĩnh vực mới hai nước có tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, hợp tác về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất và trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

LÂM NGUYÊN