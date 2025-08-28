Việt Nam và New Zealand ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế

Ngày 28-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-8 đến 31-8-2025. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2-2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày lễ trọng đại đối với người dân Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu: “Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của Ngài sẽ mở ra trang mới không chỉ trên kênh nghị viện mà còn tạo xung lực để hai nước mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực, vì lợi ích, phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025, Việt Nam và New Zealand đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong hợp tác kinh tế và thương mại. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục củng cố và thắt chặt quan hệ chính trị thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước, tăng cường giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ của hai nước; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước sớm hoàn tất chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện để cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee tại Nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến của New Zealand về Hiệp định Biến đổi khí hậu, thương mại và bền vững; bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của New Zealand trong phát triển nông nghiệp sạch và công nghệ cao. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác về giáo dục - đào tạo, lao động, du lịch, mở đường bay thẳng để góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, theo đó đề nghị New Zealand tăng thêm số lượng hạn ngạch thị thực cấp cho công dân Việt Nam tham gia chương trình lao động kỳ nghỉ.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, cũng như tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee trân trọng cảm ơn Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo; chân thành chúc mừng Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, chia sẻ sự ấn tượng đối với niềm tự hào dân tộc của mọi người dân Việt Nam trong thời điểm trọng đại của đất nước.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ông Gerry Brownlee nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong việc lắng nghe ý kiến của người dân, từ đó góp phần vào củng cố giao lưu nhân dân và quan hệ hữu nghị giữa hai nước; bày tỏ hài lòng nhận thấy việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giao lưu và tình cảm nồng ấm giữa người dân hai nước đang ngày càng gia tăng thông qua giáo dục, du lịch, hợp tác thương mại và đầu tư. New Zealand sẵn sàng xem xét gia tăng nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường New Zealand, từ đó giúp thương mại hai nước tăng trưởng, sớm đạt mục tiêu 3 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt; cũng như hợp tác và phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển trong khu vực.

ANH PHƯƠNG