VietinBank tung ưu đãi độc quyền với “Tiết kiệm sinh lời – Quà tặng tức thời”

Nhằm tri ân khách hàng và khuyến khích thói quen tích lũy tài chính, VietinBank chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời” dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, từ ngày 13-10-2025 đến hết ngày 31-3-2026.

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng gửi tiền có kỳ hạn tại bất kỳ Chi nhánh/Điểm giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc qua kênh VietinBank iPay đều nhận được ngay loạt ưu đãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn.

Nhận quà tức thì khi gửi tiết kiệm tại quầy

Khách hàng mở mới sổ tiết kiệm tại các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank sẽ được nhận ngay quà tặng bằng tiền mặt hoặc hiện vật giá trị lên tới 800.000 VND, tùy theo số tiền gửi và kỳ hạn.

Đặc biệt, VietinBank dành tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng cho khách hàng mới (khách hàng có thời gian tạo mã định danh CIF tại VietinBank trong thời gian khuyến mại), khách hàng nữ vào ngày 20-10 và 6-3, tất cả khách hàng vào các ngày đặc biệt 20-11, 24-12, 5-1, 27-2; khi gửi tiết kiệm từ 200 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Nhân đôi điểm thưởng Loyalty khi gửi tiết kiệm trên VietinBank iPay

Song song, khách hàng mở mới hoặc tái tục tiết kiệm từ 1 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên trên VietinBank iPay Mobile/Web ngoài ưu đãi về lãi suất tiền gửi online, khách hàng còn được nhân đôi số điểm Loyalty so với chính sách hiện hành, cụ thể: Mỗi 1 triệu gửi tiết kiệm qua VietinBank iPay khách hàng nhận 20 điểm Loyalty thay vì 10 điểm như thông thường. Điểm thưởng được tích lũy để đổi quà tặng, voucher mua sắm hoặc các ưu đãi dịch vụ khác trong hệ sinh thái VietinBank Loyalty.

Với ngân sách ưu đãi lên tới hàng tỷ đồng, “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời” không chỉ là lời tri ân mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm những giải pháp tài chính vừa an toàn, vừa sinh lời thiết thực.

Khách hàng có thể liên hệ hotline 1900 558868 hoặc email contact@vietinbank.vn để được hỗ trợ.

