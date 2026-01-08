Vietjet “chiều” tín đồ du lịch đầu năm với gói Deluxe giảm 20%

Đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ cuối năm Ất Tỵ và đầu năm mới 2026, Vietjet dành tặng người dân và du khách chương trình khuyến mãi giảm tới 20% giá vé Deluxe từ ngày 8-1 đến 10-1-2026 (GMT+7). Chương trình áp dụng các đường bay kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khung giờ từ 0 giờ ngày 8-1-2026 đến 23 giờ ngày 10-1-2026 (GMT+7), hành khách khi mua vé Deluxe và nhập mã DELUXE20 tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air sẽ được giảm 20% (chưa bao gồm thuế, phí) trên các đường bay Đông Bắc Á với thời gian bay từ 15-1 đến 31-3-2026 (GMT+7) (*).

Du lịch đầu năm đang rộn ràng tại Đông Bắc Á, nơi mỗi điểm đến đều mang đến một sắc thái riêng đầy cuốn hút. Từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) với nhịp sống sôi động, chợ đêm náo nhiệt và các lễ hội truyền thống đặc sắc, đến Hàn Quốc trong mùa đông lãng mạn cùng ẩm thực đặc trưng, Nhật Bản với khoảnh khắc hoa anh đào chớm nở, giàu bản sắc văn hóa, tất cả tạo nên hành trình mở đầu năm mới trọn vẹn và giàu cảm hứng.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, cùng nhiều hoạt động văn hóa giải trí trên độ cao 10.000m.

Vietjet, bay là thích ngay!

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại

https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-mai-1697696806643/quy-dinh-ve-cac-chuong-trinh-khuyen-mai-khong-ap-dung-vao-cac-ngay-le-cao-diem-1754365422225